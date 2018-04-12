23:01 12 апреля 2018 0

Представителя МИД РФ шутка возмутила Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время брифинга в Министерстве иностранных дел РФ болгарский журналист решил поприветствовать официального представителя МИД Марию Захарову словами «Скрипаль воскресе». Та осталась недовольна.

«Это неуместно», — цитирует Lenta.ru ответ Марии Захаровой на приветствие журналиста. Отмечается, что сам брифинг был посвящен опубликованному ранее британской полицией заявлению Юлии Скрипаль, в котором сообщается, что она чувствует себя хорошо.

«Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней мать Сергея Викторовича (Скрипаля — прим.ред.), у пострадавших нет. С какой семьей тогда общается Юлия? Тем более странно выглядит тезис: „Никто не говорит от моего имени“. Знаете, если раньше это начиналось как детектив, то теперь это становится на наших глазах просто триллером», — цитирует заявление Захаровой по ситуации с пострадавшей россиянкой телеканал RT. По ее словам, в МИД сомневаются в подлинности заявления и начинают подозревать, что Юлия Скрипаль и ее отца удерживают в больнице насильно.

Скрывавшегося в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери в начале марта. В настоящее время они находятся в больнице. С самого начала английское правительство заявило, что они были отравлены ядом «Новичок», и обвинило в этом Россию. Москва все обвинения отрицает.