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14 апреля 2018
17:18  14 апреля 2018 0

Депутат Госдумы предложил россиянам пить боярышник и сплевывать американские лекарства. ВИДЕО

Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, лекарства
Народная медицина против иностранных препаратовФото: Pixabay.com

Депутат Госдумы Петр Толстой дал совет болеющим россиянам «сплевывать» американские лекарства и использовать для лечения русские народные средства — кору дуба и настойку боярышника. Совет прозвучал в эфире передачи «60 минут».

Рекомендации депутат сформулировал в ответ на вопрос, что же делать страдающим гипертонией россиянам, если в России будут запрещены иностранные лекарства. Вопрос Толстому задал президент фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Борис Надеждин, который привел в пример себя, указав, что у него гипертония и лечиться ему приходится как раз иностранными препаратами. По мнению Надеждина, введение контрсанкций негативно скажется на обычных людях, а вовсе не на американском бизнесе. В ответ оппоненту Толстой посоветовал перейти на народные средства.

Позднее, отвечая на вопросы радиостанции «Говорит Москва», Толстой назвал свой совет несерьезным: «Это была шутка. Если люди шуток не понимают, остаётся только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись».

Напомним, в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах на санкции США. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект даст правительству России полномочия ввести ряд мер экономического и политического характера.

Виктор Жуков
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