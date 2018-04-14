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14 апреля 2018
18:51  14 апреля 2018 0

Участница из Екатеринбурга получила серьезную травму на съемках шоу «Первого канала». ВИДЕО

Юная фигуристка показала большую силу духа на шоу «Первого канала»ФОТО: страница социальной сети «Фейсбук» Анастасии Овсянкиной

Юная екатеринбурженка на съемках «Ледникового периода» получила травму, сообщает телеграм-канал Super. Участница из команды Ильи Авербуха ударилась головой об лед.

Алиса Овсянкина, десятилетняя фигуристка из Екатеринбурга, исполняя сложные па, травмировалась. Во время танца она и ее партнер упали. Однако, несмотря на боль и ушибы, дети продолжили исполнять номер, чем вызвали большое уважение жюри и зрителей. «Я хочу встать перед этой девочкой и похлопать ей за то, что она докаталась!» — сказал ведущий шоу Максим Траньков. Зал поддержал его аплодисментами. После врачи диагностировали у девочки обширную гематому и рекомендовали ей воздержаться от тренировок на льду.

Напомним, что Алиса Овсянкина танцевала в паре с 12-летним москвичом Федором Ореховым. Пара представляла Московскую область на шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

Виктор Жуков
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