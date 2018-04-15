03:45 15 апреля 2018 0

В двух минутах показаны секреты киносъемок Фото: архив музея Кунцевича

Появилось видео со съемочной площадки под Екатеринбургом, где на минувшей неделе снимался тизер к фильму «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой». Небольшой видеоролик с закадровыми съемками опубликовал в соцсетях создатель и руководитель проекта — продюсер Дмитрий Артемьев.

«В фильме должно быть „все прекрасно“, и интригующее начало, и драматичная середина, и впечатляющий финал, но „кина“ не будет без бэкстэйджа», — написал Артемьев на своей странице в «Фэйсбуке».

Двухминутное видео положено на песню «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова». На экране можно увидеть различные технические моменты съемок: например, сборку рельсов, по которым ездит тележка с камерой, распыление снега по съемочной площадке, а также лица молодых актеров, которые исполняют роль дятловцев. Один из последних кадров — уходящая вдаль группа туристов-лыжников — это практически ожившая фотография с фотопленки дятловцев.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в деревне Чусовая под Екатеринбургом проходили съемки тизера (анонсирующего ролику) к художественному фильму «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой». «URA.RU» публиковало фотокадры со съемочной площадки, а также мини-интервью продюсера ленты Дмитрия Артемьева и режиссера Сергея Даровского.

По словам создателей, тизер должен быть готов в конце апреля — начале мая, а сам фильм будет сниматься на Урале в течение всего года. Запланированы летние съемки (в Екатеринбурге и на самом перевале Дятлова), а также осенний и зимний блоки. По замыслу авторов, фильм должен появиться к февралю 2019 — к 60-летию трагических событий на перевале Дятлова в 1959 году.