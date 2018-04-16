{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
08:20  16 апреля 2018 0

В России введут штрафы за призывы к отказу от лечения ВИЧ

Открытие комплекса тестирования на ВИЧ в ТЦ
Минздрав предлагает законодательно бороться с ВИЧ-диссидентствомФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
все новости сюжета

Минздрав России подготовил законопроект, запрещающий распространение призывов к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду отрицания существования вируса. Сайты-нарушители будут попадать в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, а за отрицание ВИЧ предусматриваются штрафы.

Министерство подготовило документ в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года, сообщает «Коммерсант». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что распространение призывов отказаться от профилактики и лечения ВИЧ «может привести к ложному пониманию, что ВИЧ-инфекции нет». Ведомство напоминает, что антиретровирусная терапия позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов, а также предупредить распространение инфекции. Новый законопроект предполагает, что за пропаганду ВИЧ-диссидентства будут налагать штрафы: от 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц. При этом соответствующие сайты и страницы в Интернете будут блокировать.

Статья по теме
Через два года каждый уралец будет ежедневно контактировать с ВИЧ

Как писало «URA.RU» ранее, Свердловская, Челябинская, Тюменская области и Югра оказались в десятке российских регионов по уровню распространенности ВИЧ-инфекции. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

Напомним, Минздрав пообещал не допустить перебоев с лекарствами для больных ВИЧ, сообщало «Федеральное агентство новостей». Отмечалось, что в 2018 году на покупку лекарств потратят на 20% больше денег — 21,6 млрд рублей. В конце марта министерство заподозрили в сговоре с поставщиком медикаментов для лечения ВИЧ, гепатита В и С и туберкулеза. Минздрав все обвинения отверг, отмечала «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров