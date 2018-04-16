В России введут штрафы за призывы к отказу от лечения ВИЧ

Минздрав России подготовил законопроект, запрещающий распространение призывов к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду отрицания существования вируса. Сайты-нарушители будут попадать в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, а за отрицание ВИЧ предусматриваются штрафы.
Министерство подготовило документ в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года, сообщает «Коммерсант». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что распространение призывов отказаться от профилактики и лечения ВИЧ «может привести к ложному пониманию, что ВИЧ-инфекции нет». Ведомство напоминает, что антиретровирусная терапия позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов, а также предупредить распространение инфекции. Новый законопроект предполагает, что за пропаганду ВИЧ-диссидентства будут налагать штрафы: от 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц. При этом соответствующие сайты и страницы в Интернете будут блокировать.
Как писало «URA.RU» ранее, Свердловская, Челябинская, Тюменская области и Югра оказались в десятке российских регионов по уровню распространенности ВИЧ-инфекции. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.
Напомним, Минздрав пообещал не допустить перебоев с лекарствами для больных ВИЧ, сообщало «Федеральное агентство новостей». Отмечалось, что в 2018 году на покупку лекарств потратят на 20% больше денег — 21,6 млрд рублей. В конце марта министерство заподозрили в сговоре с поставщиком медикаментов для лечения ВИЧ, гепатита В и С и туберкулеза. Минздрав все обвинения отверг, отмечала «Национальная служба новостей».