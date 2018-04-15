Через два года каждый уралец будет ежедневно контактировать с ВИЧ

16:03 15 апреля 2018 0

Уральцы боятся обращаться к врачам и говорить о проблеме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург подтвердил статус «столицы СПИДа». Свердловская, Челябинская, Тюменская области и Югра — в десятке российских регионов по уровню распространенности ВИЧ-инфекции, заявила главный санитарный врач России Анна Попова. Эксперты предупреждают: болезнь вплотную приблизилась к отметке, за которой эпидемия станет тотальной.

Как сообщает Попова, в 90-е на Урале сошлись сразу несколько факторов, которые создали основу для эпидемии ВИЧ. «„Лидируют “ отнюдь не столицы. Почему? Да потому что в 90-е годы именно эти регионы были на пути наркотрафика. Большинство заражений происходило через грязный шприц. Аукнулось это теперь», — подчеркнула она.

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИД Вадим Покровский в разговоре с «URA.RU» добавил, что в 90-е большая часть населения этих регионов находилась в моногородах и испытывала проблемы с деньгами. Как следствие, люди пили, употребляли наркотики, вели асоциальный образ жизни. В результате к началу двухтысячных образовался «резервуар инфекции», и этот уровень сохраняется», — пояснил он. В то же время эксперт осторожно отмечает, что в сельской местности работа по выявлению и профилактике ведется гораздо хуже.

В Свердловской области — почти 100 тысяч человек с ВИЧ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но даже имеющиеся цифры шокируют. Как сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы Центра СПИДа в Екатеринбурге Ксения Гоголева, на конец 2017 года в Свердловской области было зарегистрировано 94 тысячи больных ВИЧ. Из них в живых на сегодняшний день осталось 70316 человек. Если учитывать, что болезнь распространена главным образом среди возрастной группы «30-45 лет» и посчитать именно по этой категории, то оказывается, что заболевание поразило уже порядка 2% трудоспособного населения.

В то же время, по словам Покровского, даже цифру в 2% нельзя считать окончательной. Официальная статистика оперирует лишь данными по тем, кто прошел диагностику, а таких — только половина от общего числа носителей вируса. В целом же, по его мнению, есть все предпосылки, чтобы как минимум в отдельных регионах к 2020 году уровень заболеваемости достиг отметки в 5%, что будет иметь катастрофические последствия.

Фактически это будет означать, что каждый житель Урала в день станет контактировать хотя бы с одним носителем и, соответственно, в группе риска будут находиться уже все без исключений.

Активисты-общественники обращают внимание на еще одну проблему: многим прийти к врачам мешает предубежденность, сохраняющаяся в обществе, в том числе и со стороны государства и медиков. «К сожалению, есть предвзятое отношение со стороны непрофильного медперсонала. И это, скорее, в принципе в России отношение такое со стороны младшего медперсонала, не конкретно к СПИДу, а к больным вообще. При ВИЧ — просто заметнее становится», — поделилась с корреспондентом «URA.RU» Полина Родимкина, руководитель реабилитационного центра «Шаги надежды». В то же время она считает, что в целом ситуация за последние годы стала лучше. К сожалению, связано это в том числе и с тем, что изменился контингент заболевших. «Как пациент центра СПИД я регулярно хожу, чтобы сдать анализы. По моим наблюдениям, „лицо болезни“ изменилось. Если в 2002 году, когда я попала туда впервые, это были на 90% наркоманы, то сегодня в большинстве своем — это молодые люди среднего возраста и среднего достатка», — описывает Полина Родимкина.

По словам врачей, настало время забыть, что СПИД — «асоциальная болезнь». Как сообщил «URA.RU» один из специалистов на условиях анонимности, если в Свердловской области на фоне общей наркомании этого еще не заметно, то в других регионах Урала вирус уже вырвался из-под контроля: «Если вы посмотрите на статистику заболеваемости, то увидите, что пусть пока не на много, но по ряду регионов половой путь уже обгоняет все прочие пути передачи инфекции, чуть-чуть, но выше. Это означает, что болезнь вышла за рамки групп риска».