Кредиторы тюменского банка СБРР, председатель которого Григорий Романюта объявлен в розыск, требуют 338,2 миллиона рублей. Документы на такую сумму предъявили конкурсному управляющему первые 450 заявителей к середине апреля. Но сумма еще возрастет: реестр требований кредиторов банка будет закрыт только 23 мая.
Как сообщает «Агентство по страхованию вкладов», временная администрация проверила стоимость активов «Сибирского банка реконструкции и развития», и в результате она сократилась с заявленных ранее 2,6 млрд рублей до 1,1 млрд рублей. В частности, как следует из документов областного Арбитражного суда, временная администрация обнаружила, что банк недооценил кредитный риск в отношении 32 заемщиков-юридических лиц и 20 заемщиков-физических лиц. Кроме того, проверяющие изменили оценки риска по облигациям и учли запрет на регистрацию прав собственности на два коммерческих здания, которые находятся на Червишевском тракте.
Сейчас временная администрация проводит инвентаризацию имущества банка — это может повлечь очередные уточнения в балансовой стоимости активов. На данный момент, по предварительной оценке конкурсного управляющего, денег на удовлетворение требований кредиторов нет. Планируется, что выплачивать им средства начнут после того, как имущество банка будет пущено с молотка.
Как уже писало «URA.RU», суд 15 марта признал «Сибирский банк реконструкции и развития» банкротом. Долги банка составили 3 млрд 377 миллионов рублей, активы, по оценке самого СБРР, на 6 февраля составляли 2 миллиарда 574 миллиона рублей. ЦБ отозвал у тюменского банка лицензию 6 февраля. Позднее стало известно о хищении из кассы банка более 500 миллионов рублей и исчезновении топ-менеджера кредитной организации: председатель правления банка Григорий Романюта, по информации источников агентства, пропал и был объявлен в розыск. По данным из открытых источников, учредителями СБРР являются на 19,9% ООО «Реском — Тюмень», на 19,3% — Наталья Коробова, на 15,6% — Алексей Лебзак, на 15,5% — Наталья Кобзева, на 15,5% — Александр Никулин, на 14,3% — Григорий Романюта.