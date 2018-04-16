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13 апреля 2018
13:29  16 апреля 2018 3

В Кургане суд выпустил на свободу подозреваемого в многомиллионных хищениях, который пытался скрыться при аресте

Круглый стол по уничтожению химоружия. Курган, чикишев петр
В данном деле фигурирует и глава Щучанского района Петр ЧикишевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский областной суд изменил меру пресечения щучанскому предпринимателю Смбату Асряну, который подозревается в хищениях бюджетных средств, и выпустил его на свободу. Учитывая, что подозреваемый был задержан при попытке скрыться, решение суда вызвало недоумение у представителей силовых органов, сообщают источники «URA.RU».

48-летний генеральный директор ООО «Стройрегион» Смбат Асрян был арестован 28 марта на территории Челябинской области, при себе он имел загранпаспорт. Решением Курганского городского суда на время следствия ему предстояло оставаться в СИЗО. Однако защита Асряна оспорила это решение.

Директор ООО «Стройрегион» был взят под стражу в связи с выдвинутыми обвинениями в мошенничестве и хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По данным следствия, ущерб составил не менее 5,8 млн рублей. Асряна обвиняют в том, что он подписал ряд документов, в которых содержались заведомо ложные сведения о реальном объеме и стоимости выполненных его предприятием работ. В связи с возбужденным уголовным делом прошли обыски дома и в рабочем кабинете главы Щучанского района Петра Чикишева.

Татьяна Жаткина
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