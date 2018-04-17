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17 апреля 2018
12:14  17 апреля 2018 0

Американские журналисты опровергли химатаку в Сирии. «Это фальшивка»

США, комета,метеор,сирия, Сирия, пальмира, тадмор
Местные жители назвали «химатаку» провокациейФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Корреспонденты телеканала One America News (OAN) Network провели собственное расследование в сирийском городе Дума в Восточной Гуте и не обнаружили доказательств применения там химического оружия. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Журналист Пирсон Шарп в сюжете рассказал, что беседовал с жителями города Дума. Опросив порядка 40 человек, репортер выяснил, что химатаки не было, была лишь устроенная боевиками фабрикация, фальшивка. Местные жители пояснили, что инсценировка химической атаки была нужна террористам для того, чтобы скрыться, пока Запад наносит удары по сирийской армии. Корреспондент не нашел следов применения химического оружия и на площади, где якобы была осуществлена химатака, пишет телеканал 360.

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Журналист также поговорил с главным врачом больницы, который сообщил, что погибших от якобы «химатаки» в тот день не было. «Незнакомые люди приводили „пострадавших“ в госпиталь и поливали их водой из шланга, записывая это на видео», — пояснил врач.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция начали бомбить Сирию в качестве ответа на химатаку в городе Дума. По той же причине Вашингтон заявил о готовности ввести новые антироссийские санкции, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее российские представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, у них есть доказательства того, что в Сирии был разыгран спектакль-провокация и они намерены привезти актеров, «пострадавших» при химатаке. До этого о «постановке» химатаки в Сирии заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, уточняет агентство Nation News.

Наталья Михалева
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