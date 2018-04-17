Кабинеты курганских чиновников опустели — все на кладбищах

12:29 17 апреля 2018 0

В «родительский день» многие отпрашиваются с работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане многие чиновники отказались от встреч и важных дел во вторник, 17 апреля, поскольку планируют в течение дня побывать на кладбище. В этом году официально чиновникам из-за «родительского дня» сокращать трудовой день не стали, однако на просьбы покинуть рабочее мест на пару-тройку часов почти всегда можно получить согласие.

«Я не слышала, чтобы в школах объявляли о выходных на этот день, но наверняка можно решить вопрос в индивидуальном порядке», — уточнил пресс-секретарь областного департамента образования и науки Снежанна Трофимец.

В этот день общественный транспорт Кургана изменил схему движения. На городские кладбища были выделены дополнительные рейсы.

Ранее в этот день в Зауралье многие учреждения отпускали своих работников после обеда. Школы и вовсе делали выходной.