В Курганской области потушили пожар на базе отдыха

Курганские пожарные потушили огонь на базе отдыха
Курганские пожарные потушили огонь на базе отдыха Фото:

В селе Первомайское Мишкинского округа (Курганская область) произошел пожар на базе отдыха, который оперативно потушили. Огнем был охвачен участок площадью 294 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Пожар на базе отдыха в селе Первомайское был быстро локализован. <...> Пострадавших нет, ущерб уточняется», — сообщается в telegram-канал курганского ГУ МЧС.

Всего к тушению пожара привлекли 7 специалистов и 3 единицы техники. По предварительным данным, причины возгорания связаны с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

