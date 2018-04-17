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17 апреля 2018
Главные новости 
19:21  17 апреля 2018 0

Уральского политтехнолога Ярутина освободили из СИЗО

Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
До конца следствия Ярутину нельзя покидать квартируФото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве в Тверском районном суде принято решение освободить из-под стражи уральского политтехнолога Сергея Ярутина. Подследственного отпустили после почти полугодичного ареста.

«Ярутину изменена мера пресечения на домашний арест», — сообщила «URA.RU» Анастасия Дзюрко, пресс-секретарь Тверского суда. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 20 октября 2017 года в том же Тверском суде Ярутин был арестован, после чего помещен в Бутырский следственный изолятор.

Ярутин был задержан 18 октября 2017 года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Москвы по подозрению в организации клеветнической кампании. Ярутин распространял в СМИ клевету о губернаторах УрФО, «Корпорации СТС», ее дочерних предприятий и контрагентах, а также в отношении собственников Артема Бикова и Алексея Боброва. Заявление о возбуждении уголовного дела против Ярутина написала «Корпорация СТС».

Ярутин обвинял ряд чиновников в выводе в офшор бюджетных средств, а энергетиков в нецелевом расходовании денег. Полицейские допросили Ярутина, он полностью признал свою вину.

Александр Лукманов
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