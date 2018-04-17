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22:01  17 апреля 2018 2

На Ямале закрыли второй ТРЦ за нарушение пожарной безопасности

Судебные приставы опечатали все двери детского ТРЦ в НоябрьскеФото: группа НТИА «МИГ» в соцсети «ВК»

В Ноябрьске сегодня вечером, 17 апреля, судебные приставы опечатали детский торгово-развлекательный центр «Чердак». Закрытие произошло по требованию прокуратуры города как обеспечительная мера до решения суда по итогам проведенных проверок. На четырех этажах центра размещаются магазины детских товаров и развлекательная зона.

Как рассказал агентству главный государственный инспектор по пожарному надзору Андрей Соколов, главное нарушение пожарной безопасности в центре — отсутствие автоматической системы пожаротушения. По словам надзорника, подобные нарушения есть почти во всех торговых центрах города. И он надеется, что проведенные проверки и последующие за ними закрытия развлекательных и торговых центров заставят владельцев исправить ситуацию и сделать посещение их заведений безопасным для людей.

Напомним, ранее решением суда по представлению прокуратуры в Ноябрьске был закрыт развлекательный батутный центр, где, кроме неработающей системы пожаротушения, отсутствовал второй аварийный выход. Проверки на Ямале, как и по всей стране, проводятся по требованию Генеральной прокуратуры РФ после пожара в Кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесшим жизни 64 человек.

Сергей Мороз
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