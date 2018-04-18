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18 апреля 2018
17 апреля 2018
05:45  18 апреля 2018 0

Глава Роскомнадзора допустил блокировку Facebook

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, facebook, фейсбук, гаджет, приложение, социальная сеть
В России могут заблокировать FacebookФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил блокировку популярной социальной сети Facebook в России, если руководство онлайн-ресурса не выполнит ряд требований ведомства.

В частности, как рассказал Жаров в интервью газете «Известия», речь идет о локализации баз данных российских граждан на территории РФ, удаление с сайта запрещенной информации [с исполнением этого требования соцсеть уже сильно опаздывает по срокам], а также о соблюдении других законов.

«Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — приводит издание слова собеседника, который также добавил, что встречается в представителями Facebook раз в полгода.

В понедельник, 16 апреля, напомним, Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram. Причиной стал отказ создателя приложения Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Позже в компании заявили, что ведомству не удастся заблокировать Telegram из-за встроенной в него технологии, позволяющей менять IP-адреса.

Сергей Демин
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