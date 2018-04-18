Сбежавший в Лондон экс-губернатор Юревич меняет систему выборов в Челябинске

10:46 18 апреля 2018 0

Юревич не смог избраться в Госдуму в 2016 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Челябинской области меняет два региональных закона, о выборах в ЗСО и о муниципальных выборах. Соответствующие документы рассмотрит 18 апреля, в среду, комитет по законодательству областного парламента, передает корреспондент «URA.RU». Изменения связаны с неудачной попыткой экс-губернатора Михаила Юревича принять участие в избирательной кампании в Госдуму в 2016 году и его победой в Конституционном суде РФ.

В «Закон о выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области» вносится поправка в ч.7 ст. 17. Если при выдвижении от партии по одномандатному округу число кандидатов окажется большего одного, региональный избирком снимает с выборов всех партийных одномандатников в данном округе. Партия получает право исправить ошибку, заверить новый список и подать документы в избирательную комиссию повторно. Такие же изменения вносятся в закон о муниципальных выборах, в процедуре выдвижения по округам в органы местного самоуправления. Как пояснили «URA.RU» в облизбиркоме, ранее был изменен федеральный закон о выборах в Госдуму. Теперь в регионах вносят поправки в свои законы. После рассмотрения поправок в комитете, изменения примут на ближайшей сессии Заксобрания.

Изменения в закон о выборах в Госдуму связаны с победой в Конституционном суде РФ экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его адвоката Игоря Трунова. В 2016 году Юревич хотел избраться в парламент по Челябинскому округу. Сначала принимал участие в праймериз «Единой России», затем решил идти самовыдвиженцем, но позже снял свою кандидатуру. Но при регистрации в ЦИК РФ выяснилось, что у Юревича не хватает нужных документов. Кроме того, партия ошибочно указала в трех одномандатных округах по два кандидата и на основании этого всех «одномандатников» сняли с выборов.

Михаил Юревич лишился шанса выбираться по Челябинскому округу. Сначала экс-губернатор подавал жалобу на Центризбирком в Верховный суд РФ, его заявление отклонили. Жалобу Юревича и Трунова приняли в Конституционном суде. Истцам удалось доказать, что закон о выборах противоречит Конституции. Пересматривать итоги выборов не стали, а в ЦИК РФ пообещали, что приведут законодательство в порядок, что и было сделано.

Михаил Юревич после того, как у него истекли полномочия депутата Госдумы, уехал в Лондон. В отношении экс-губернатора возбуждены уголовные дела о коррупции. Решение суда Юревич заочно арестован. Своей вины бывший глава региона не признает.