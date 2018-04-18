{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
Главные новости 
10:46  18 апреля 2018 0

Сбежавший в Лондон экс-губернатор Юревич меняет систему выборов в Челябинске

Юревич. Челябинск, выборы, юревич михаил
Юревич не смог избраться в Госдуму в 2016 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Челябинской области меняет два региональных закона, о выборах в ЗСО и о муниципальных выборах. Соответствующие документы рассмотрит 18 апреля, в среду, комитет по законодательству областного парламента, передает корреспондент «URA.RU». Изменения связаны с неудачной попыткой экс-губернатора Михаила Юревича принять участие в избирательной кампании в Госдуму в 2016 году и его победой в Конституционном суде РФ.

В «Закон о выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области» вносится поправка в ч.7 ст. 17. Если при выдвижении от партии по одномандатному округу число кандидатов окажется большего одного, региональный избирком снимает с выборов всех партийных одномандатников в данном округе. Партия получает право исправить ошибку, заверить новый список и подать документы в избирательную комиссию повторно. Такие же изменения вносятся в закон о муниципальных выборах, в процедуре выдвижения по округам в органы местного самоуправления. Как пояснили «URA.RU» в облизбиркоме, ранее был изменен федеральный закон о выборах в Госдуму. Теперь в регионах вносят поправки в свои законы. После рассмотрения поправок в комитете, изменения примут на ближайшей сессии Заксобрания.

Статья по теме
Как «чистили» Партию пенсионеров

Изменения в закон о выборах в Госдуму связаны с победой в Конституционном суде РФ экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его адвоката Игоря Трунова. В 2016 году Юревич хотел избраться в парламент по Челябинскому округу. Сначала принимал участие в праймериз «Единой России», затем решил идти самовыдвиженцем, но позже снял свою кандидатуру. Но при регистрации в ЦИК РФ выяснилось, что у Юревича не хватает нужных документов. Кроме того, партия ошибочно указала в трех одномандатных округах по два кандидата и на основании этого всех «одномандатников» сняли с выборов.

Михаил Юревич лишился шанса выбираться по Челябинскому округу. Сначала экс-губернатор подавал жалобу на Центризбирком в Верховный суд РФ, его заявление отклонили. Жалобу Юревича и Трунова приняли в Конституционном суде. Истцам удалось доказать, что закон о выборах противоречит Конституции. Пересматривать итоги выборов не стали, а в ЦИК РФ пообещали, что приведут законодательство в порядок, что и было сделано.

Михаил Юревич после того, как у него истекли полномочия депутата Госдумы, уехал в Лондон. В отношении экс-губернатора возбуждены уголовные дела о коррупции. Решение суда Юревич заочно арестован. Своей вины бывший глава региона не признает.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров