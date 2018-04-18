Bloomberg: 60 тысяч рабочих «Русала» рискуют лишиться зарплаты из-за санкций

16:17 18 апреля 2018 0

На Западе оценивают «психологические» итоги санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Две недели спустя после введения американских санкций рабочие «Русала» начинают нервничать из-за того, получат ли следующую зарплату. При этом проблемы могут возникнуть первоначально не в России, а на заводах в Ирландии и на Ямайке — они имеют дело с западными банками.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники внутри «Русала», которые утверждают, что средств для выплат зарплаты персоналу у компании достаточно. Кроме того, близкие к правительству РФ собеседники утверждают, что помощь (не исключено, что скрытую) готовы оказать и власти.

Как указывают эксперты агентства, Кремль не может себе позволить пустить на самотек ситуацию с «Русалом», подразделения которого действуют от Москвы до Урала и Сибири. Бизнес-империя Олега Дерипаски включает в себя объекты энергетики, предприятия АПК и переработки его продукции, региональные аэропорты и автозаводы со 150 тыс. человек персонала. В совокупности это сопоставимо с масштабами корпораций Boeing Co. и Johnson& Johnson. К тому же, напоминают аналитики Bloomberg, у российских властей уже есть опыт спасения «Русала» во время кризиса и вряд ли они допустят крах компании.

Как сообщало «URA.RU», одной из «точек беспокойства» является порошковый комбинат, действующий на промплощадке Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске (Свердловская область). Однако, как сообщили источники в компании, на фоне новых санкций планы законсервировать убыточное предприятие были заморожены и оно продолжит деятельность. Как заявил «URA.RU» пресс-секретарь «Русала» на Урале Роман Лукичев, все предприятия «Русала» продолжают работать в штатном режиме.