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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
08:55  17 апреля 2018 0

На Урале рабочие «Русала» ждут увольнений. «Куда мы пойдем работать?»

Рабочий визит ВРИО губернатора Свердловской области в Краснотурьинск, русал, спецовка, одежда
Рабочие предприятия боятся остаться без заработкаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Сотрудники порошкового комбината, находящегося на промплощадке Богословского алюминиевого завода, в Краснотурьинске напуганы информацией о грядущем закрытии предприятия. По словам рабочих, в ближайшее время комбинат будет закрыт.

«Нам сказали, что через два-три месяца производство будет законсервировано из-за нерентабельности. Нас тут больше пятидесяти человек, куда мы пойдем работать?», — рассказал «URA.RU» один из сотрудников предприятия.

По словам собеседника агентства среди руководства предприятия, компания «Русал», которой принадлежит завод, действительно планировала прекратить убыточное производство, а сотрудников перевести на другие рабочие места. Однако после введения американских санкций против компании проект консервации был заморожен.

«Решение пока не принято, о закрытии производства не идет речи», — отметил собеседник агентства. Официальный представитель компании «Русал» на Урале Роман Лукичев сообщил «URA.RU», что в данный момент все предприятия «Русала» работают в штатном режиме.

Данил Бардин
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