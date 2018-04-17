Сотрудники порошкового комбината, находящегося на промплощадке Богословского алюминиевого завода, в Краснотурьинске напуганы информацией о грядущем закрытии предприятия. По словам рабочих, в ближайшее время комбинат будет закрыт.
«Нам сказали, что через два-три месяца производство будет законсервировано из-за нерентабельности. Нас тут больше пятидесяти человек, куда мы пойдем работать?», — рассказал «URA.RU» один из сотрудников предприятия.
По словам собеседника агентства среди руководства предприятия, компания «Русал», которой принадлежит завод, действительно планировала прекратить убыточное производство, а сотрудников перевести на другие рабочие места. Однако после введения американских санкций против компании проект консервации был заморожен.
«Решение пока не принято, о закрытии производства не идет речи», — отметил собеседник агентства. Официальный представитель компании «Русал» на Урале Роман Лукичев сообщил «URA.RU», что в данный момент все предприятия «Русала» работают в штатном режиме.