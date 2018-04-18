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18 апреля 2018
19:22  18 апреля 2018 0

Резиденту Comedy Club испортили внедорожник стоимостью в пять миллионов

Возможной причиной инцидента считают ревность к БузовойФото: Тимур Батрутдинов, Instagram

Резидент Comedy Club, знаменитый холостяк России Тимур Батрутдинов стал жертвой злоумышленников. Неизвестные испортили Range Rover артиста стоимостью примерно в пять миллионов рублей, поцарапав капот, двери и бросив на авто водосточные трубы.

Шоумен припарковал автомобиль на одной из улиц Москвы и ушел по делам, а когда вернулся, был шокирован. «Кто-то намеренно сделал это. Самое неприятное, что этот Range Rover я купил недавно. Он совсем новенький! Сейчас автомобиль находится в салоне. Точную сумму ущерба мне пока не сообщили», — поделился Батрутдинов со StarHit.

В качестве одной из причин такого хулиганства называют ревность к певице и телеведущей Ольге Бузовой. Напомним, в начале года им приписывали отношения, так как они часто оказывались в одних местах «совершенно случайно». Так, они провели совместный отдых в Таиланде, писало «URA.RU». В феврале СМИ сообщали, что Батрутдинов обещал жениться на Бузовой в октябре, если никто из них до этого времени не обзаведется штампом в паспорте.

Ксения Томашова
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