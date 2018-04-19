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19 апреля 2018
Главные новости 
11:21  19 апреля 2018 6

Вексельберг пожаловался Медведеву на проблемы из-за санкций. «Ренове» требуется миллиард долларов

Посещение УТЗ. Вексельберг и Куйвашев. Екатеринбург, вексельберг виктор
Минфин США усложнил жизнь компании российского олигархаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о последствиях санкций Минфина США для своего бизнеса. Фигурант санкционного списка опасается, что в ближайшее время его европейские предприятия могут быть закрыты.

Как сообщает издание The Bell, Вексельберг также пожаловался главе правительства на заморозку банковских счетов и главную проблему: margin calls по кредитам (гарантийное требование по взносам — прим.ред), которые привлекались под залог акций UC Rusal (также оказавшегося под санкциями). По данным источников издания, речь идет о сумме от 800 миллионов до миллиарда долларов. Помимо этого, Вексельберг сообщил Медведеву о резком удорожании кредитов и необходимости снижения своей доли в иностранных компаниях, что приведет к потере контрольных пакетов.

Источники The Bell также уточняют, что, после того как владелец «Реновы» попал в санкционный список, его структуры не могут проводить долларовые платежи своим кредиторам, поскольку эти переводы будут заморожены, а банки, проводившие транзакции, окажутся под вторичными санкциями. Уточняется, что в ходе беседы с Медведевым Вексельберг не попросил у правительства конкретной помощи, но передал главе кабмине письменное обращение компании.

Ранее стало известно, что российские компании, оказавшиеся под санкциями, могут быть «частично национализированы». По мнению главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, подобная практика используется в Европе и США. «Государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене», — добавил он.

Сергей Макеев
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