15:46 19 апреля 2018 0

Путаны протестуют против прекращения финансирования социальных программ, реализуемых НКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители движения «Серебряная роза» в защиту секс-работниц устроили костюмированный флешмоб на международной конференции о противодействии ВИЧ/СПИД EECAAC-2008, проходящей в эти дни в Москве. Нарядившись в костюмы лисы Алисы и кота Базилио, девушки подходили к участникам форума, выпрашивая у них деньги для реализации программ по борьбе со СПИДом, передает корреспондент «URA.RU». «Финансирование закончилось — эпидемия осталась», — было написано на коробке для пожертвований.

Как пояснили агентству девушки, они выступают против прекращения финансирования программ по профилактике ВИЧ-инфекции в России в связи с уходом из страны крупнейшего зарубежного спонсора, финансировавшего социальные программы — «Глобального фонда». «В рамках его деятельности за последние два с половиной года были реализованы очень качественные и эффективные программы профилактики ВИЧ-инфекции с участием секс-работников, — рассказал „URA.RU“ руководитель „Серебряной розы“ Ирина Маслова. — К сожалению, 1 июля все это закончится: донор уходит из страны. Чтобы сохранить все, что было наработано, мы решили привлечь внимание к проблеме. Деньги, которые мы собираем, — это один из способов продлить наши программы».

Участники форума отнеслись к «попрошайкам» по-разному: кто-то отворачивался или делал вид, что не замечает девушек, кто-то шутил: «Надо с терминалом ходить!» Но многие отнеслись к ним сочувственно (проблема финансирования социальных программ — очень больная для активистов движения людей, живущих с ВИЧ, и некоммерческих организаций, реализующих соцпрограммы — все они осуществляются на грантовые средства). Мужчины клали в коробку крупные купюры, а некоторые опускали туда же презервативы.

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о работе волонтеров, которые занимаются оказанием помощи девушкам легкого поведения: рассказывают о распространении ВИЧ-инфекции, обучают их, как не заразиться ВИЧ, проводят с ними семинары и тренинги. По мнению экспертов, вовлеченность самих секс-работницы в программы по профилактике ВИЧ — один из лучших способов противостоять эпидемии. Когда полтора года Екатеринбург взорвал федеральную повестку новостью об официальном признании эпидемии ВИЧ, екатеринбургские «путаны», участвовавшие в подобных профилактических программах, по рассказам волонтеров, стали активно консультировать своих клиентов о том, что такое ВИЧ и как не заразиться страшной инфекцией.

Международный форум по борьбе с ВИЧ/СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии EECAAC-2018 проходит с 18 по 20 апреля 2018 года в Москве. Проводит его ЮНЭЙДС (программа ООН по ВИЧ/СПИДу) и российский Роспотребнадзор. На форум собралось около 3000 участников из 60 стран мира. На конференции выступают лучшие эксперты по проблемам распространения ВИЧ-инфекции — ведущие ученые-вирусологи из России и стран Европы, чиновники профильных ведомств, представители гражданского общества — всего более 250 спикеров. Одна из сессий на конференции посвящена проблемам распространения ВИЧ-инфекции среди секс-работниц. Накануне самой злободневной темой стала, как и год назад, нехватка препаратов для ВИЧ-инфицированных.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU