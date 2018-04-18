16:29 18 апреля 2018 0

Замгенсека ООН признал, что рост эпидемии ВИЧ в РФ замедлился Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организация объединенных наций высоко оценила усилия России по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Об этом на форуме «EECAAC-2018» по ВИЧ/СПИДу, проходящем в Москве, заявил заместитель генерального секретаря ООН — исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу Мишель Сидибе.

«Я присутствовал почти на всех конференциях EECAAC, но эта конференция — особенная: впервые я могу сказать, что мы видим прогресс по всему макрорегиону (Россия, Восточная Европа и Центральная Азия — прим. ред.), — заявил Мишель Сидибе журналистам. — Я вижу вовлеченность и приверженность лидеров разных стран — они стараются приложить максимум усилий, чтобы воплотить в жизнь наши идеи: за два года мы смогли сократить стоимость препаратов с 2000 долларов за год до 200 долларов за год, в Белоруссии и Армении нам удалось ликвидировать передачу ВИЧ от матери к ребенку, также мы сокращаем количество новых случаев заражений».

По словам замгенсека ООН, особенно эти успехи заметны в Российской Федерации. «В России в 2016 году рост распространения ВИЧ-инфекции составлял 10 процентов новых случаев, а в 2017 году — два процента, это очень положительный результат, — заявил Сидибе. — Но со СПИДом еще не покончено: нужно бороться с дискриминацией, со стигматизацией, нужно защищать права людей с ВИЧ и нужно, чтобы у них был доступ к лечению и профилактике ВИЧ повсюду. Если мы этого не сделаем, то эпидемия будет распространяться от отдельных групп на все население: 55 процентов случаев новых заражений происходят в более широких слоях. Это большой вызов для демографии и экономики нашего общества».

Ключ к успеху, по мнению функционера ООН, зависит от нацеленной работы с так называемыми уязвимыми категориями (геи, наркоманы, секс-работницы), а также от сотрудничества и объединения усилий разных стран. «Нужно, чтобы лидеры России и других стран подходили к этому как к панрегиональной проблеме, — считает Мишель Сидибе. — Вопросы миграции нельзя решать силами одной страны, потому что люди перемещаются из одной страны в другую, нужно использовать общие подходы, вырабатывать трансграничные нормы, законы. Если человек получает лечение в одной стране, то он должен получать его и в другой».

Касательно ключевых групп риска представитель ООН особо подчеркнул роль неправительственных (некоммерческих) организаций. «Нужно работать с сообществами (геев, наркоманов, проституток — прим. ред), но эти группы не очень доступны, поэтому я и говорю здесь о неправительственных организациях — осуществлять такое взаимодействие через них легче».