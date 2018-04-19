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19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
18:44  19 апреля 2018 2

В Кургане развалилась дорога, отремонтированная полгода назад. ОНФ предъявил претензии мэрии. ФОТО

Рейд инспекции ОНФ по городским дорогам. Курган, проезжая часть, улица коли мяготина, ямы на дороге, убитая дорога
Новый асфальт по улице Коли Мяготина не продержался и полугодаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Участок дороги по улице Коли Мяготина у ТЦ «Детский мир» вновь попал в список самых «убитых» дорог Кургана, несмотря на проведенный в 2017 году ремонт. Об этом заявили активисты ОНФ во время первого в этом году рейда по городским дорогам, передает корреспондент «URA.RU»

Эксперт Владимир Иванов назвал этот участок «самым злачным, по мнению курганских водителей». Более двух лет дорога со снятым верхним слоем асфальта ждала ремонта. «Ремонт был закончен и принят осенью прошлого года. Сегодня дорога полностью разваливается», — отметил Иванов. Более того, подрядчик пытается судиться с заказчиком работ (управлением дорожного хозяйства), обвиняя чиновников в неправильной проектной документации. Иванов же уверен, что ремонт был выполнен «с явным браком». «До каких пор так будут ремонтировать дороги в Кургане?» — возмутился эксперт и добавил, что мэрия в этом году даже не реагирует на жалобы водителей.

Заместитель директора управления дорожного хозяйства города Виталий Епанчинцев сообщил, что от челябинского подрядчика уже потребовали заменить верхний слой асфальта в срок до 15 мая. В прошлом году чиновники не приняли у подрядчика работу на площади 560 квадратных метров и не оплатили ее, и именно этот участок «выкрошился».

Рейд инспекции ОНФ по городским дорогам. Курган, проезжая часть, ливневая канализация, улица коли мяготина, ямы на дороге, убитая дорога
Дорогу ремонтировал подрядчик из Челябинской области в 2017 году. Через полгода верхний слой асфальта выкрошился, обнажив сетку
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Активисты побывали и на улице Невежина, где подрядчики удовлетворительно выполнили ремонт дорожного полотна, но «забыли» про тротуары. В результате пешеходы гуляют по гравию и грязи. Чиновники пообещали доделать работу в этом году.

Рейд инспекции ОНФ по городским дорогам. Курган, тротуар, пешеходная зона, улица тимофея невежина
Тротуары на улице Невежина заасфальтировать забыли
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

ОНФ намерен также добиваться строительства дороги в поселке Ново-Северный, где по федеральной программе в прошлом году построили и заселили две многоэтажки. Жители новых домов в панике: выбраться в школу, в магазин или на остановку по грунтовой дороге невозможно после дождя или снега — она превращается в грязевую кашу. Люди припомнили, что губернатор Кокорин при приемке домов обещал им к марту дорогу и освещение, но на дворе апрель и никаких подвижек нет.

Рейд инспекции ОНФ по городским дорогам. Курган, новостройки, грунтовая дорога, убитая дорога, дома для переселенцев, улица калинина
Жители новостроек не могут дождаться дороги и уличных фонарей, обещанных им губернатором Кокориным
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным ОНФ, больше всего запросов курганцев по «карте убитых дорог» поступило на ремонт проспекта Конституции. Несколько лет здесь проводят только ямочный ремонт, дорога вся в заплатах и выбоинах. Также горожане требуют скорейшего и качественного ремонта путепровода ЖБИ (ремонт намечен на 2019 год). Результаты голосования по «карте убитых дорог», а также итоги рейда ОНФ направит в администрацию Кургана.

Рейд инспекции ОНФ по городским дорогам. Курган, школьники, бездорожье, дети, грунтовая дорога, грязь, убитая дорога
Дети добираются до школы по грязи
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Рейд инспекции ОНФ по городским дорогам. Курган, теребенин федор, иванов владимир, ямы в асфальте, рубцов олег, рейд онф
Тротуар в поселке Ново-Северный
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Анна Бояркина
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