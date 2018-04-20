В Тобольске, на площадке для мусора, местные жители обнаружили свалку из останков животных. Судя по фотографии, размещенной в соцсетях, пользователи определили, что это головы коров. Автор снимка написал, что он сделан в подгорной части Тобольска. «На мусорке валяются коровьи головы. Администрация города, примите, пожалуйста, меры».
«Там, по-моему, целая куча коровьих останков», «похоже, с времен Ельцина мусор не увозили… насколько нужно быть уродом, чтобы такое выбросить на помойку, а закопать не судьба?» — пишут пользователи, возмущаясь, что такой мусор растаскивают стаи бездомных собак. Тоболяки отмечают, что около недели назад на этой же площадке также оказались останки животных. Правда, некоторые восприняли ситуацию с юмором. «Олени рога скидывают, а наши коровы сразу линяют. Где-то ходят безголовые буренки», — пошутил горожанин.
В пресс-службе администрации Тобольска корреспонденту «URA.RU» сообщили, что биологические отходы ни в коем случае не должны утилизироваться подобным образом. «Мусор у нас вывозят по графику, но в подобных случаях, разумеется, вне графика приезжают коммунальные службы, собирают это все и увозят, чтобы утилизировать, как положено», — пояснили там.
В конце февраля в Тюмени обнаружили сразу четыре свалки с останками животных. Чтобы избавиться от костей, рогов и шкур, неизвестные нарушители выбирали отдаленные районы города.