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Главные новости Тюменской области
13:49  20 апреля 2018 0

На Урале жители нашли коровьи головы на свалке. ФОТО

Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
Биологические отходы оказались на площадке для мусора в Тобольске (фото архивное)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске, на площадке для мусора, местные жители обнаружили свалку из останков животных. Судя по фотографии, размещенной в соцсетях, пользователи определили, что это головы коров. Автор снимка написал, что он сделан в подгорной части Тобольска. «На мусорке валяются коровьи головы. Администрация города, примите, пожалуйста, меры».

«На мусорке валяются коровьи головы»
Фото: пользователь «Мода в-Тобольске», группа «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»

«Там, по-моему, целая куча коровьих останков», «похоже, с времен Ельцина мусор не увозили… насколько нужно быть уродом, чтобы такое выбросить на помойку, а закопать не судьба?» — пишут пользователи, возмущаясь, что такой мусор растаскивают стаи бездомных собак. Тоболяки отмечают, что около недели назад на этой же площадке также оказались останки животных. Правда, некоторые восприняли ситуацию с юмором. «Олени рога скидывают, а наши коровы сразу линяют. Где-то ходят безголовые буренки», — пошутил горожанин.

В пресс-службе администрации Тобольска корреспонденту «URA.RU» сообщили, что биологические отходы ни в коем случае не должны утилизироваться подобным образом. «Мусор у нас вывозят по графику, но в подобных случаях, разумеется, вне графика приезжают коммунальные службы, собирают это все и увозят, чтобы утилизировать, как положено», — пояснили там.

В конце февраля в Тюмени обнаружили сразу четыре свалки с останками животных. Чтобы избавиться от костей, рогов и шкур, неизвестные нарушители выбирали отдаленные районы города.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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