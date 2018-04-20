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14:23  20 апреля 2018 0

В ХМАО пройдет серия митингов и протестов. Недовольные выйдут на улицы пяти крупнейших городов региона

Организатор акций протестов уже митинговал в МосквеФОТО: «Типичный Нефтеюганск», «ВКонтакте»

В ХМАО пройдет серия согласованных с муниципальными администрациями митингов и пикетов. Протестующие выйдут на улицы сразу пяти югорских городов. Об этом 20 апреля «URA.RU» рассказал один из организаторов мероприятий, Ольга Васильева. По словам собеседницы, 22 апреля согласованные митинги пройдут в Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Советском и Сургуте, а в Лянторе и Нягани пройдут массовые пикеты, так как организаторы протестов не успели подать документы на согласования митингов.

«Главная цель митингов — это выражение протестов против лишения возможности использования социальной выплаты на погашение ипотечных кредитов, а также выражение протеста по неэффективных программ: „Улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан“ „Доступное жилье молодым“ и „Улучшение жилищных условий для населения ХМАО-Югры“», — рассказывает Ольга Васильева.

В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили, что власти региона ищут решения для того, чтобы ускорить сокращение очередей для участников программы «Доступное жилье молодым». «Правительство региона принимает все меры для того, чтобы обеспечить требуемые меры поддержки тем, кто по объективным обстоятельствам был исключен из программы. Рассматриваются различные варианты, детально мы сможем их озвучить позднее по факту проработки. Запрос этой категории жителей, молодых семей, ни в коем случае не ушел из зоны внимания региона», — говорится в сообщении департамента

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В ведомстве добавили, что ранее в программу вернули многодетные семьи, малоимущие и те, в которых воспитываются дети-инвалиды. «Кроме того, семьям, успевшим вступить в ипотеку, было предложено воспользоваться компенсацией части процентной ставки по кредиту по подпрограмме „Ипотечное жилищное кредитование“ за счет бюджета округа, и 80% исключенных семей, воспользовались такой возможностью», — отметили в депсвязей.

По версии источника агентства в региональном правительстве, за серией митингов могут скрываться оппозиционные силы ХМАО, которые пытаются использовать проблему ипотечников в своих политических интересах, а именно — дискредитировать работу региональной власти. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

Игорь Волосин
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