Среди депутатов Тюменской облдумы самым бедным внезапно оказался известный бизнесмен

18:56 20 апреля 2018 0

Самым состоятельным из думцев вновь стал банкир Дмитрий Горицкий Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Самым богатым депутатом Тюменской областной думы остался глава думского бюджетного комитета Дмитрий Горицкий, а вот самым бедным внезапно стал бизнесмен Олег Чемезов. Сегодня, 20 апреля, народные избранники раскрыли свои доходы за 2017 год. Документ размещен на сайте региональной думы.

Сергей Корепанов заработал почти 13 миллионов рублей. Спикер — депутат на постоянной основе и заниматься бизнесом не имеет права Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Спикер облдумы Сергей Корепанов заработал за год 12,9 миллиона рублей, его супруга — 1,2 миллиона. В собственности у председателя Заксобрания 25 соток земли, дом с мансардой в 283 кв. метра, гараж в 41 кв. метр, нежилое помещение, подвал и баня. Кроме того, у Корепанова есть треть доли в квартире общей площадью в 243 кв. метра.

Собственного автомобиля ни у Корепанова, ни у его супруги нет. Жена спикера также владеет третью квартиры в 243 кв. метра, кроме того, у нее есть своя квартира площадью в 88,8 кв. метра. Супруга спикера пользуется всем его имуществом.

Вице-спикер облдумы, по совместительству — секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Артюхов за прошлый год сумел получить доход почти в 13,1 миллиона рублей, его жена заработала 2,5 миллиона рублей. Сам Артюхов владеет двумя квартирами площадью 156,5 и 147,3 кв. метра, а также гаражом в 20 кв. метров. В пользовании у вице-спикера находится два земельных участка — 40 соток и 9 соток, а также два жилых дома — в 121 кв. метр и 30 кв. метров. Ездит депутат на Toyota RAV 4, и это единственная машина в семье: у супруги депутата транспортных средств в собственности нет. Зато именно она владеет обоими жилыми домами, которыми пользуется ее муж.

Вице-спикер Андрей Артюхов задекларировал больше 13 миллионов рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Зампредседателя думы, бизнесмен Владимир Пискайкин получил доход в 27,8 миллиона рублей. У него есть пять земельных участков площадью от 8 соток до 38,1 га. Самый маленький участок находится в Германии, там же Пискайкин пользуется квартирой в 170 кв. метров и парковочным местом. Кроме того, тюменскому депутату принадлежит доля в оздоровительном отеле в Германии, общая площадь которого составляет пять тысяч кв. метров. В России же у него в собственности дом в 319 кв. метров, три квартиры площадью от 114 до 287 кв. метров, два машиноместа и баня в 150 кв. метров. У двух несовершеннолетних детей Пискайкина собственности пока нет, они пользуются имуществом отца.

Галина Резяпова, которая также занимает должность зампреда думы, за год заработала 12,6 миллиона рублей. Ездит депутат на собственном Меrcedes-Benz ML-350, собственности за рубежом у нее нет, в России ей принадлежат участок земли в 40 соток и небольшая квартира — всего 61 кв. метр. Пользуется депутат имуществом мужа, который за год заработал 15,9 миллиона рублей, а владеет тремя земельными участками площадью от 12 до 27 соток, двумя домами в 346 и 429 кв. метров, тремя квартирами от 67 до 164 кв. метров, двумя гаражами и тремя машинами: Lexus RX350, Lend-Rover Diskavery 4, Hyundai Solaris. Кроме того, супруг Галины Резяповой ездит на снегоходе Bombrdier SKIDOO, снегоболотоходе ARGO AVENGER 750 EFI, есть у него и два автомобильных прицепа.

Юрий Холманский заработал почти 33,7 миллиона рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Зампредседателя думы, экс-мэр Ишима Виктор Рейн за год получил 10,3 миллиона рублей, его супруга заработала 261 тысячу рублей. У Рейна в собственности только машиноместо, автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC (так называемая «особая серия») и снегоболотоход CFMOTO X6 CF625-C. Живет депутат в доме своей супруги — именно она владеет двумя земельными участками от 7 до 18 соток и частным домом в 425 кв. метров. Кроме того, у четы в пользовании находится квартира в 147 кв. метров.

Юрий Холманский, также занимающий должность зампредседателя думы, за 2017 год сумел заработать 33,6 миллиона рублей. В собственности у него два земельных участка, жилой дом в 141 кв. метр и гараж в 77 кв. метров. Автомобиля у Холманского нет: в собственности у него лишь две моторные лодки — «Казанка» и «Фрегат», а также прицеп к легковому автомобилю. Машины нет и у супруги депутата. Она заработала за год почти 1,2 миллиона рублей, на праве собственности владеет двумя земельными участками от 16 до 87 соток, домом с хозпостройками в 168 кв. метров, квартирой в 107 кв. метров, гаражным боксом в 22 кв. метра и нежилым помещением в 57 квадратов.

Олег Чемезов заработал за год меньше всех Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Самым богатым депутатом, как и год назад, стал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам, президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий — он получил доход в 229,2 миллиона рублей. Ездит банкир на Porsche Cayenne Turbo S и Audi A3, в собственности у него два земельных участка, жилой дом почти в 200 кв. метров, квартира в 256,5 кв. метра, два гаража площадью в 36 и 70 кв. метров и два машиноместа по 16,9 кв. метра каждое. У несовершеннолетнего ребенка Горицкого никакой собственности нет.

Самым бедным народным избранником стал, как ни странно, единоросс Олег Чемезов, который умудрился заработать даже меньше, чем настоятельно требующий зарплату в думе Алексей Аносов. Доход некогда состоятельного бизнесмена Чемезова в 2017 году составил лишь 111,9 тысячи рублей. В собственности у него лишь снегоход и прицеп к легковому автомобилю. Пользуется Чемезов домом в 496 кв. метров и земельным участком в 50 соток. У троих детей депутата ни собственности, ни дохода нет, а об имуществе и доходах четвертого ребенка Чемезов сведений не имеет. За 2016 год Олег Чемезов заработал 972 тыс. рублей — почти в 90 раз меньше, чем согласно декларации о доходах за 2015 год.

Алексей Аносов за год заработал 114,8 тысячи рублей, в собственности у него участок земли в 5 соток, а ездит депутат на Subaru Forester. Супруга Аносова владеет квартирой в 62 кв. метра. Пользуется депутат квартирой в 33 кв. метра, а его жена — квартирой площадью в 78 кв. метров. Супруга народного избранника заработала 4,2 миллиона рублей.