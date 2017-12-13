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Главные новости Свердловской области
10:28  13 декабря 2017 1

Екатеринбург предложили сделать вторым городом России, где пройдет реновация

Виды Екатеринбурга, телевышка, стройка, екатеринбург, башенные краны, недостроенная башня
Реновация может пройти в Екатеринбурге и СочиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбург готов стать втором после Москвы городом, где пройдет реновация. Об это сообщил министр строительства РФ Михаил Мень.

В интервью «Известиям» министр заявил, что «реновация всегда сложна тем, что необходимо расселять людей». Для этого необходимо изучить опыт Москвы. «Если эффект будет позитивным, а модель можно будет применить в ряде крупных городов мы предложим губернаторам регионов обратить на это внимание», — добавил он.

По мнению чиновника, вернуться к вопросу реновации можно будет приблизительно через пару лет. «Реализация этой программы будет возможна только в тех городах, где потенциально высокая стоимость земли и перспектива развития ныне действующих территорий. К примеру, это могут быть Екатеринбург и Сочи», — сказал Мень.

Напомним, в Москве под реновацию жилья создали специальный фонд. 1 августа 2017 года глава Москвы Сергей Собянин утвердил программу переселения людей из малоэтажного жилья. В программу вошли 5144 дома, где проживает миллион человек. Жильцы домов на снос получат квартиры в том же районе, либо им будет предложена денежная компенсация. Одинаковое количество респондентов опроса ВЦИОМ считают проблему надуманной (35%), уверены в ее масштабности (33%) и еще 32% опрошенных не смогли ответить.

Как ранее писало «URA.RU», программа реновации жилья будет распространена на регионы России. Соответствующий законопроект готовит глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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