16:28 21 апреля 2018 0

У пары были непростые взаимоотношения. Фото: Ольга Зуева, Instagram

Актер и режиссер Данила Козловский издевался над своей девушкой на съемках фильма «Тренер». Актриса и модель Ольга Зуева призналась в этом журналу Starhit после премьеры фильма.

Актриса и возлюбленная Козловского в спортивной драме исполнила главную женскую роль — врача-реабилитолога команды «Метеор» Варю. Она рассказала, что работать с Козловским было очень непросто. Он подавлял эмоции Зуевой. «Лель, убери эти слезы, что за драма?» — вспоминает она слова режиссера-бойфренда. При этом Ольга призналась, что постоянно боялась разочаровать Козловского, который до последнего не хотел брать ее в фильм. «Данила никогда не сделает никому одолжение, кино для него слишком важно. Так что мне пришлось приложить усилия, чтобы он всерьез рассмотрел мою кандидатуру», — пояснила Зуева.

Фото: Ольга Зуева, Instagram

Для Козловского «Тренер» стал дебютной режиссерской работой. Кроме того, он был сценаристом и продюсером картины. Сам актер играет в фильме футболиста Юрия Столешникова, не забившего в решающем матче пенальти и начавшего карьеру тренера в провинции. Премьера спортивной драмы в российском кинопрокате состоялась 19 апреля, напоминает RT. В интервью изданию Козловский пояснил, что «кино не про футбол».

Громкий скандал, связанный с этим фильмом, возник после жалобы Козловского на хамство и грубость российского зрителя, не оценившего по достоинству трейлер «Тренера», напоминают Nation News. Он назвал россиян злобными дебилами. На актера ополчились деятели культуры и общественники — в Общественной палате ему пообещали участь изгоя. Рядовые граждане посоветивали ему не возвращаться из-за границы.