Оскандалившийся заявлением об озлобленной публике актер и режиссер Данила Козловский вызвал еще больше гнева россиян, уехав из страны. Ему предрекли бесславную карьеру за границей.
Новость о том, что актер обиделся и сбежал из России, вызвала бурную реакцию в интернете. «Да пусть валит, звезда… Чуть зазведят и ставят себя выше облаков, пусть только потом не возвращается, а то чуть припрет — все в Россию», «Своего зрителя надо уважать, он же кормилец ваш!», «Тут звезды, а там никто! Хотя их с большим удовольствием берут в антисоветские и антироссийские фильмы! От славы до продажности», — язвят пользователи сети.
Ранее Козловский нелестно высказался о российском зрителе, раскритиковавшем трейлер его фильма «Тренер». В интервью порталу Sports.ru актер заявил: «В России сплошные ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: ну что у вас за жизнь-то такая, что в вас столько злобы?», — напоминают«Дни.ру»
В Общественной палате неаккуратному в высказываниях Козловскому пообещали участь изгоя. Певец Юрий Лоза посоветовал автору фильма «Тренер» спокойнее воспринимать критику. «А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе из окошка расстрелял 57 человек? Ну, а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные?» — удивился музыкант.
Актер Михаил Пореченков, напротив, вступился за коллегу по цеху, назвал обидчиков Козловского «мусорными троллями». Поддержал Козловского и режиссер Алексей Учитель. «Мне кажется, что о России он не говорил ничего», —пояснил он.
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