09:28 23 апреля 2018 1

Егор Крид догнал машину, в которой уезжала девушка Фото: кадр из реалити-шоу

Главный герой телешоу «Холостяк» на ТНТ Егор Крид выгнал из проекта уральскую участницу Дарью Клюкину. Певец поймал модель и актрису из Екатеринбурга на лжи. Однако после эмоционального расставания он решил догнать девушку.

В конце седьмой серии шестого сезона шоу произошла настоящая драма: Холостяк раздал всем участницам розы (символ сохранения места в проекте), кроме Дарьи Клюкиной, которая, по мнению телезрителей, являлась одной из главных претенденток на симпатию со стороны певца. Свой выбор Крид объяснил тем, что девушка не сдержала данное обещание — бросить курить. «Зачем обещать, если не можешь сдержать слово? Если бы другой человек дал мне обещание, то я не обратил бы на это внимание. Но от тебя — это удар», — сказал Крид девушке.

Клюкина пыталась оправдаться и сказала, что навсегда расстанется с пагубной привычкой. Егор остался непреклонен и отправил Дарью домой. Однако после того как уральская участница проекта уехала, произошел совершенно неожиданный сюжетный поворот: Крид догнал ее на своей машине у аэропорта. Выпуск реалити-шоу закончился тем, что певец посадил Клюкину в свое авто и увез в неизвестном направлении. Теперь интрига продолжится в следующем выпуске шоу, который выйдет на экраны 29 апреля.

Ранее модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина снялась в клипе звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова. Видеролик был снят на песню «Вредная привычка».