19:14 23 апреля 2018 0

Пранкеры рассказали, как был устроен розыгрыш Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли генерального директора «Организации по запрещению химического оружия», позвонив ему от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Видео с записью телефонного разговора пранкеры опубликовали на своем канале на «Ютубе». Во время телефонного разговора глава Ахмет Узюмджю заявил, что вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть изготовлено в любой стране мира, даже в США.

Российские пранкеры разыграли очередного международного дипломата Фото: Алексей Колчин © URA.RU

«Наша лаборатория показала, что вещество, которое было у нас, высокого качества. Это значит, что оно не может быть сделано террористами, или организованной группировкой, или частными лицами. Это значит, что оно было сделано настоящими специалистами, у которых есть в этом опыт. Это значит, что оно могло быть сделано в хорошо оборудованной лаборатории. Оно не могло быть сделано где-то еще», — сообщил глава ОЗХО.

В ответ на уточнение собеседника, мог ли яд, отравивший Скрипалей, быть изготовлен в США, Ахмет Узюмджю ответил: «Абсолютно, в любой стране, где есть химические эксперты, потому что вещество, с которым столкнулись мои эксперты, доступно. Материал воспроизводим без всяких препятствий. Тем не менее нужны специалисты и хорошая лаборатория». При этом дипломат не поддался на уговоры премьера и не раскрыл деталей секретного доклада ОЗХО, а также не стал сваливаться в политику и выдвигать какие-либо обвинения в адрес каких-либо стран.

В ответ на звонок от «URA.RU» пранкер Алексей Столяров (Лексус), «озвучивавший» премьер-министра Польши рассказал, как им удалось разыграть главу международной организации. «Идея возникла сразу же, как только начались спекуляции на информационном уровне по поводу ОЗХО, — сказал Лексус. — Последней каплей стало заседание в Совбезе ООН, когда почти все накинулись на Россию: наше терпение лопнуло и мы решили набрать главу ОЗХО».

Пранкер не стал раскрывать, каким именно образом готовился этот звонок. «Все было как обычно — мы и не до таких верхов дозванивались», — сказал Лексус. Но, по его словам, в ходе разговора гендиректора ОЗХО был полностью уверен, что общается именно с премьер-министром Польши. «Он до сих пор уверен, я думаю, пока новости не посмотрит», — отметил Алексей Столяров.

Пранкеры Вован и Лексус известны телефонными розыгрышами политиков и звезд: розыгрыш президента Украины Петра Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева привел к международному скандалу, а телефонный разговор от лица Филиппа Киркорова с лидером группы Space Дидье Маруани — к задержанию и полицейскому расследованию в отношении последнего. Ранее они разыгрывали президента Турции Эрдогана и множество раз — украинских политиков. В начале 2017 года они опубликовали записи розыгрышей американских сенаторов, самым ярким стал розыгрыш члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс, которую пранкеры убедили ее в том, что Россия вмешалась в выборы в республике Лимпопо, сместила экс-главу Бармалея и поставила «свою марионекту» Айболита.