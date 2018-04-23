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23 апреля 2018
19:14  23 апреля 2018 0

Глава ОЗХО признал, что «Новичок», которым отравили Скрипалей, мог быть сделан в США. ВИДЕО

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, опасная зона, радиация, защитный костюм, выбросы, противогаз, защитная одежда, исследование, загрязнение окружающей среды
Пранкеры рассказали, как был устроен розыгрышФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Пранкеры Вован и Лексус
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Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли генерального директора «Организации по запрещению химического оружия», позвонив ему от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Видео с записью телефонного разговора пранкеры опубликовали на своем канале на «Ютубе». Во время телефонного разговора глава Ахмет Узюмджю заявил, что вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть изготовлено в любой стране мира, даже в США.

Творческая встреча с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) г. Екатеринбург , кузнецов владимир, пранкер лексус, пранкер вован
Российские пранкеры разыграли очередного международного дипломата
Фото: Алексей Колчин © URA.RU

«Наша лаборатория показала, что вещество, которое было у нас, высокого качества. Это значит, что оно не может быть сделано террористами, или организованной группировкой, или частными лицами. Это значит, что оно было сделано настоящими специалистами, у которых есть в этом опыт. Это значит, что оно могло быть сделано в хорошо оборудованной лаборатории. Оно не могло быть сделано где-то еще», — сообщил глава ОЗХО.

В ответ на уточнение собеседника, мог ли яд, отравивший Скрипалей, быть изготовлен в США, Ахмет Узюмджю ответил: «Абсолютно, в любой стране, где есть химические эксперты, потому что вещество, с которым столкнулись мои эксперты, доступно. Материал воспроизводим без всяких препятствий. Тем не менее нужны специалисты и хорошая лаборатория». При этом дипломат не поддался на уговоры премьера и не раскрыл деталей секретного доклада ОЗХО, а также не стал сваливаться в политику и выдвигать какие-либо обвинения в адрес каких-либо стран.

В ответ на звонок от «URA.RU» пранкер Алексей Столяров (Лексус), «озвучивавший» премьер-министра Польши рассказал, как им удалось разыграть главу международной организации. «Идея возникла сразу же, как только начались спекуляции на информационном уровне по поводу ОЗХО, — сказал Лексус. — Последней каплей стало заседание в Совбезе ООН, когда почти все накинулись на Россию: наше терпение лопнуло и мы решили набрать главу ОЗХО».

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Пранкер не стал раскрывать, каким именно образом готовился этот звонок. «Все было как обычно — мы и не до таких верхов дозванивались», — сказал Лексус. Но, по его словам, в ходе разговора гендиректора ОЗХО был полностью уверен, что общается именно с премьер-министром Польши. «Он до сих пор уверен, я думаю, пока новости не посмотрит», — отметил Алексей Столяров.

Пранкеры Вован и Лексус известны телефонными розыгрышами политиков и звезд: розыгрыш президента Украины Петра Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева привел к международному скандалу, а телефонный разговор от лица Филиппа Киркорова с лидером группы Space Дидье Маруани — к задержанию и полицейскому расследованию в отношении последнего. Ранее они разыгрывали президента Турции Эрдогана и множество раз — украинских политиков. В начале 2017 года они опубликовали записи розыгрышей американских сенаторов, самым ярким стал розыгрыш члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс, которую пранкеры убедили ее в том, что Россия вмешалась в выборы в республике Лимпопо, сместила экс-главу Бармалея и поставила «свою марионекту» Айболита.

Андрей Гусельников
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