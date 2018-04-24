«Боинг» осенью откроет в Свердловской области новый завод

15:59 24 апреля 2018 0

Новое производство разместится на территории «Титановой долины» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский производитель титана «ВСМПО-Ависма» и американская компания «Боинг» планируют открыть второе совместное производство на территории Свердловской области. Ранее гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин заявил федеральным СМИ, что проект может быть реализован уже осенью 2018-го.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе «ВСМПО-Ависма», цех будет открыт в особой экономической зоне «Титановая долина», чтобы расширить мощности совместного предприятия компаний Ural Boeing Manufacturing. «Планируется, что на новой производственной площадке будет осуществляться обработка титановых штамповок для гражданских самолетов „Боинг“», — отметили в пресс-службе титановой компании. Соглашение о старте проекта было подписано еще в 2016 году.

«Боинг» — один из основных покупателей титана у «ВСМПО-Ависма». Ранее сообщалось, что уральская компания может погрузиться в глубокий кризис из-за законопроекта, который Госдума РФ разработала в качестве ответных мер на американские санкции. Документ предполагает прекращение или приостановку сотрудничества РФ с США в области авиастроения.