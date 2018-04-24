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24 апреля 2018
22:51  24 апреля 2018 0

Фрадков возглавил временную администрацию банка экс-сенатора Ямала

ИННОПРОМ-2017. Второй день. Екатеринбург, фрадков петр
Петр Фрадков является сыном Михаила ФрадковаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экс-глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков стал руководителем временной администрации «Промсвязьбанка», который ранее принадлежал братьям Ананьевым. Его заместителем стал Дмитрий Пожидаев, ранее возглавлявший временную администрацию банка.

«Петр Фрадков стал руководителем временной администрации Промсвязьбанка», — сказали в пресс-службе банка. На посту главы РЭЦ Фрадкова сменит заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Слепнев, сообщает «Коммерсант». Отметим, что Петр Фрадков является сыном сын экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Ранее он также работал первым зампредом Внешэкономбанка и заместителем генерального директора Дальневосточного морского пароходства.

Напомним, «Промсвязьбанк» проходит процедуру санации с декабря 2017 года, до этого он принадлежал братьям Дмитрию (бывший сенатор от Ямала) и Алексею Ананьевым. Его планируют сделать опорным банком для работы с предприятиями из оборонного сектора.

Дарья Корчак
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