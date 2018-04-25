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Главные новости Курганской области
18:26  25 апреля 2018 0

В Курганской области произошел бум мошенничества с подставными ДТП

Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, герб россии, будко тарас
Тарас Будко рассказал о работе следователейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области зафиксирован всплеск мошенничества в сферах обязательного страхования автогражданской ответственности и материнского капитала. Об этом сообщил начальник следственного управления областного УМВД Тарас Будко на подведении итогов работы органов предварительного следствия за 2017 год.

В случае с ОСАГО речь идет об инсценировках ДТП и завышении размеров ущерба. Если раньше таких случаев в Зауралье практически не было, то в 2017 году следователи получили от страховых компаний 19 сообщений о подобных преступлениях. Возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых направлены в суд. По двум уголовным делам вынесены обвинительные приговоры, по остальным двум судебное решение еще не принято.

Мошенничество в сфере материнского капитала также является относительно новым для Зауралья видом преступлений. «Риелторами создаются организованные группы, которые обманывают женщин, обладающих правами на материнский капитал. Он обналичивается, граждане теряют на него право, а преступники присваивают себе деньги», — пояснил Будко. По его словам, сейчас в производстве находится четыре таких дела, еще два передано в суд.

Станислав Достовалов
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