Крупная компания-подрядчик на строительстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) в Тюмени стала фигурантом административного дела. Проверка в ООО «Строительная компания Техинжстрой» началась после публикации «URA.RU» о жалобах рабочих на невыплату в срок зарплаты и о якобы устроенной сотрудниками забастовке.
Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, административное дело за задержку зарплаты надзорное ведомство возбудило сегодня, 27 апреля. Ранее по публикациям СМИ в компании была проведена проверка, во время которой выяснилось, что забастовки не было, однако систематические задержки зарплаты все же имели место быть.
Зарплату в «Техинжстрое» должны платить два раза в месяц: за первую половину месяца — 30 числа текущего месяца, за вторую половину — 15 числа следующего. Между тем за январь рабочие получили деньги не 15 февраля, а 22-го. За февраль часть рабочих деньги получила только 27 марта. Зарплату за март выплатили только 25 апреля.В прокуратуре уточнили, что задержки с зарплатой были в 2017 году. Теперь в отношении фирмы возбуждено административное дело, а генеральному директору прокуратура внесла представление, потребовав прекратить нарушение прав рабочих.
По данным из открытых источников, ООО «СК «Техинжстрой» зарегистрировано в Москве, генеральным директором компании является Дмитрий Мотин, единственным учредителем — Юрий Мытин. Он же в сентябре 2016 года был назначен вице-президентом по строительству группы компаний «Новый поток», которая владеет Антипинским НПЗ.
О якобы состоявшейся забастовке рабочих 13 апреля сообщил местный паблик во «ВКонтакте». «Заработную плату и аванс постоянно задерживают на неопределенные сроки. Но все обращения с жалобами игнорируют», — говорилось там. В самом «Техинжстрое» корреспонденту «URA.RU» тогда заявили, что это ложь — зарплата выплачивается в срок и никаких задержек с выплатами нет. Проверку в компании после публикации начало СУ СКР по Тюменской области.