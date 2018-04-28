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28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
12:43  28 апреля 2018 0

Курганские депутаты нашли причину не ходить на субботник. Вместо них работают простые клерки

Прокуроры области и города вышли на субботник. Курган, субботник, грабли, велосипедист
Депутаты не нашли времени на уборку городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане депутаты областной думы не пришли на субботник, который должен был пройти в парке Победы в субботу, 28 апреля. Вместо этого многие из них отправились на форум «Единой России», участие в котором принял и губернатор Алексей Кокорин. В парк вышли работать лишь сотрудники аппарата думы. Как сообщил корреспондент «URA.RU», с утра в парке Победы были замечены представители нескольких СМИ, все они уходили с субботника разочарованными.

Принять участие в субботнике депутатов приглашал спикер Дмитрий Фролов во время последнего заседания думы, однако сам он работает последние дни в Москве. «Я считаю, что на субботник надо приходить не на часик, чтобы покрасоваться перед прессой, а так, чтобы хорошо поработать», — высказал свое мнение в разговоре с «URA.RU» руководитель фракции «Единая Россия» Евгений Кафеев. Он не исключил, что депутаты еще выйдут на уборку города в другой день.

Как сообщало «URA.RU», в эти дни проходит масштабная уборка Кургана. К ней присоединились сотрудники правительства, мэрии, правоохранительных органов и многие другие организации.

Татьяна Жаткина
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