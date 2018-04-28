Единственный миллиардер в облдуме Зауралья стал беднее

14:09 28 апреля 2018 0

Дмитрий Ильтяков заработал за год более 1,5 млрд рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самым богатым депутатом в Курганской областной Думе остается Дмитрий Ильтяков. По итогам 2017 года он заработал более 1,56 млрд рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах и имуществе зауральских парламентариев, опубликованных в субботу, 28 апреля.

По сравнению с прошлыми годами Ильтяков стал немного беднее: в 2016 году его доходы превышали 1,6 млрд рублей, а в 2015 году — 1,8 млрд рублей. Жена депутата получает значительно меньше своего супруга — всего 154,33 тыс. рублей за год. В то же время, собственные доходы имеют четверо из пяти его несовершеннолетних детей, однако они не превышают 13 тыс. рублей.

В собственности Ильтякова находится 41 легковой автомобиль, 51 грузовик, а также мотовездеход, несколько автобусов, автокран, автомобильные прицепы и другое движимое имущество. Среди объектов недвижимости депутат задекларировал 34 земельных участка, пять жилых домов, три квартиры, гараж площадью 679,7 кв.м, подъездной железнодорожный тупик, складские, производственные и торговые помещения. В собственности двоих детей Ильтякова также имеются квартиры (у одного из них — только половина доли).

Второе место по доходам среди зауральских депутатов, как и в прошлом году, занимает Олег Колташов. За год он заработал более 199 млн рублей с учетом доходов от предпринимательской деятельности. Это значительно меньше, чем в 2016 году, когда доходы парламентария составляли около 311 млн рублей. В его собственности — два легковых автомобиля, семь земельных участков, квартира площадью 102,8 кв.м, подъездной железнодорожный путь, складские, производственные и другие объекты недвижимости, большая часть из которых — зерносклады и зерносушилки. Супруга Колташова за весь год заработала немногим больше 8 тыс. рублей, однако ей принадлежат два дорогих автомобиля.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов за весь год заработал более 2,3 млн рублей. У него есть автомобиль Lexus RX 450H, квартира площадью 32,8 кв.м и половина доли в квартире площадью 68,4 кв. м. Вторая половина доли принадлежит его несовершеннолетнему ребенку. Супруга Фролова заработала в 2017 году 8,2 тыс. рублей, ей принадлежит бортовой автомобиль УАЗ-330365.

Менее миллиона рублей в прошлом году заработали депутаты Юрий Ярушин (904, 2 тыс. рублей), Игорь Меньшиков (почти 580,7 тыс. рублей), Константин Гладковский (примерно 769,5 тыс. рублей) и Владимир Алейников (927 тыс. рублей). Декларации всех депутатов Курганской областной Думы можно посмотреть здесь.