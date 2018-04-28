{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
14:09  28 апреля 2018 0

Единственный миллиардер в облдуме Зауралья стал беднее

Отчет губернатора Курганской области Алексея Кокорина перед Депутатами Курганской областной Думы. Курган, ильтяков дмитрий, лезет в карман, внутренний карман
Дмитрий Ильтяков заработал за год более 1,5 млрд рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самым богатым депутатом в Курганской областной Думе остается Дмитрий Ильтяков. По итогам 2017 года он заработал более 1,56 млрд рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах и имуществе зауральских парламентариев, опубликованных в субботу, 28 апреля.

По сравнению с прошлыми годами Ильтяков стал немного беднее: в 2016 году его доходы превышали 1,6 млрд рублей, а в 2015 году — 1,8 млрд рублей. Жена депутата получает значительно меньше своего супруга — всего 154,33 тыс. рублей за год. В то же время, собственные доходы имеют четверо из пяти его несовершеннолетних детей, однако они не превышают 13 тыс. рублей.

В собственности Ильтякова находится 41 легковой автомобиль, 51 грузовик, а также мотовездеход, несколько автобусов, автокран, автомобильные прицепы и другое движимое имущество. Среди объектов недвижимости депутат задекларировал 34 земельных участка, пять жилых домов, три квартиры, гараж площадью 679,7 кв.м, подъездной железнодорожный тупик, складские, производственные и торговые помещения. В собственности двоих детей Ильтякова также имеются квартиры (у одного из них — только половина доли).

Второе место по доходам среди зауральских депутатов, как и в прошлом году, занимает Олег Колташов. За год он заработал более 199 млн рублей с учетом доходов от предпринимательской деятельности. Это значительно меньше, чем в 2016 году, когда доходы парламентария составляли около 311 млн рублей. В его собственности — два легковых автомобиля, семь земельных участков, квартира площадью 102,8 кв.м, подъездной железнодорожный путь, складские, производственные и другие объекты недвижимости, большая часть из которых — зерносклады и зерносушилки. Супруга Колташова за весь год заработала немногим больше 8 тыс. рублей, однако ей принадлежат два дорогих автомобиля.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов за весь год заработал более 2,3 млн рублей. У него есть автомобиль Lexus RX 450H, квартира площадью 32,8 кв.м и половина доли в квартире площадью 68,4 кв. м. Вторая половина доли принадлежит его несовершеннолетнему ребенку. Супруга Фролова заработала в 2017 году 8,2 тыс. рублей, ей принадлежит бортовой автомобиль УАЗ-330365.

Менее миллиона рублей в прошлом году заработали депутаты Юрий Ярушин (904, 2 тыс. рублей), Игорь Меньшиков (почти 580,7 тыс. рублей), Константин Гладковский (примерно 769,5 тыс. рублей) и Владимир Алейников (927 тыс. рублей). Декларации всех депутатов Курганской областной Думы можно посмотреть здесь.

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров