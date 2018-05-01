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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:36  01 мая 2018 3

В Госдепе раскрыли подробности захвата российского консульства в Сиэтле

Ежегодная городская акция
Флаг будет передан посольству России в ВашингтонеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Представители США сняли российский флаг со здания генерального консульства России в Сиэтле из-за того, что это отказались делать российские дипломаты. Об этом сообщили в Госдепе, поясняя что символ РФ был спущен «с уважением».

«Мы предлагали российским властям самим снять свой флаг, но они решили этого не делать. <…> Поскольку русские выбрали не отнестись к своему флагу с таким уважением, мы сделали это за них», — приводит RT сообщение Государственного департамента США. Там также отметили, что государственный символ позже будет передан посольству РФ в Вашингтоне.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что здание утратило статус генконсульства еще 2 апреля, когда США отозвало свое согласие на его деятельность из-за «дела Скрипаля», пишет агентство Nation News. По словам представителя Госдепа, дипмиссии РФ дали время до 25 апреля, чтобы покинуть консульство, но дипломаты этого не сделали.

Власти США захватили здание генконсульства России в Сиэтле 25 апреля. В ночь на 1 мая со здания сняли российский флаг. Заведующий консульским отделом посольства Николай Пукалов заявил, что проникновение в резиденцию является грубым нарушением конвенций о дипломатических и консульских отношениях. Россия, по его словам, не давала согласие на снятие дипломатического иммунитета и не разрешала проникновение сотрудников американских госструктур на принадлежащую ей территорию.

Семен Гринберг
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