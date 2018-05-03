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Главные новости Челябинской области
12:34  03 мая 2018 0

Челябинского мэра отправили в отставку

Итоговый сбор с руководящим составом гражданской обороны, челябинской областной подсистемы РСЧС. Пожарные учения на территории горбольницы №1. Челябинск., виноградов александр, шаталова людмила
Троицкие депутаты отправили в отставку главу Людмилу ШаталовуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Троицкий райсовет удовлетворил заявление главы района Людмилы Шаталовой об отставке. Исполняющим обязанности назначен ее заместитель по финансам Тимур Мухамедьяров, сообщил «URA.RU» депутат Андрей Макшанов.

Людмила Шаталова пришла на сессию и сообщила, что заявление об отставке — ее личное решение. Теперь райсовету предстоит объявить конкурс по выбору нового главы. Процедура займет около трех месяцев.

Троицк и одноименный район являются отдельными муниципальными образованиями. К обоим муниципалитетам есть пристальное внимание со стороны силовиков, так как они находятся на границе с Казахастаном. Людмила Шаталова работала в администрации Троицкого района 20 лет, из них восемь лет занимала должность заместителя главы. Ее считают одним из самых жестких руководителей. К Шаталовой были претензии со стороны областных властей из-за внутрирайонных конфликтов, но к осени 2017 года все проблемы были сняты. Ее отставка стала неожиданностью для правительства региона.

На пост главы района рассматривается начальник управления ЖКХ Троицка Андрей Могильников. Он окончил Рязанское десантное училище и Российскую академию народного хозяйства. С 2002 по 2010 годы работал в мэрии, ушел с должности заместителя главы из-за конфликта с шефом Виктором Щекотовым. Оба весной 2010 года выставляли свои кандидатуры на выборах мэра. Но победил Виктор Щекотов. Шаталова пригласила Могильникова на работу районную администрацию. У Могильникова и мэра Троицка были напряженные отношения, хотя оба работали в разных структурах. Все закончилось, когда Щекотова арестовали и осудили за коррупцию. В августе 2017 года новый мэр Троицка Александр Виноградов пригласил Могильникова на пост начальника управления ЖКХ администрации города.

Сергей Леонов
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