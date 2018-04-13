Челябинский мэр подал в отставку после поездки в резиденцию губернатора

Глава Троицкого района Челябинской области Людмила Шаталова подала в отставку. Челябинский губернатор Борис Дубровский согласовал ее заявление, и теперь его осталось только утвердить на депутатской сессии, сообщил «URA.RU» источник в местной администрации.
«Шаталова вчера [12 апреля] ездила в Челябинск, в резиденцию губернатора. Отвезла заявление об увольнении», — сказал источник. Причины такого решения не сообщаются. Однако, по информации «URA.RU», перед этим район проверяла Контрольно-счетная палата региона, представившая результаты ревизии губернатору Борису Дубровскому.
Руководитель управления по внутренней политике Виталий Шиков не ответил на вопрос об отставке Шаталовой. «2 мая состоится сессия в райсовете депутатов. После нее можно будет о чем-то говорить. Пока ничего не подтверждаем и не опровергаем», — сказал чиновник.
Источник в правительстве Челябинской области сообщил, что претензий к Шаталовой нет. Увольняться ее никто не заставлял. Она сама приняла это решение в связи с личными причинами.
Сама Людмила Шаталова отказалась разговаривать на тему своего увольнения. «Кто вам сообщил, тот пусть и комментирует», — заявила глава. В райсовете также официально отказались от комментариев. В частном порядке отметили, что ближайшая депутатская сессия назначена на завтра, 14 апреля. «Пока вопроса об отставке Шаталовой в повестке нет. Вероятно, завтра нам что-то объявят», — отметил депутат. По информации «URA.RU», вместе с Шаталовой из администрации уходит ее заместитель по социальным вопросам Ирина Михайленко.
Людмила Шаталова была назначена на новый срок полномочий в конце 2016 года. К тому моменту ее обвиняли в коррупции и писали жалобы в правоохранительные органы. Против нее проводились митинги. На подконтрольной территории люди голосовали против кандидатов, которых она продвигала. За это ее публично критиковал лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш. Однако Людмила Шаталова занимала второе место в рейтинге эффективности работы муниципальных властей, по версии правительства области.