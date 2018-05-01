В Санкт-Петербурге 1 мая состоялось шествие в поддержку Telegram. Несмотря на призывы владельца приложения Павла Дурова, активных защитников приложения в его родном городе набралось менее тысячи.
По данным петербургского портала «Фонтанка», в акции приняло участие 930 человек. Также сообщается, что по итогу шествия было задержано 14 человек: они, вопреки неоднократным требованиям полиции, отказывались сворачивать флаги, не совпадавшие с тематикой заявленной акции. В частности, в толпе были замечены знамена Евросоюза, Грузии, США, Великобритании, а также радужный флаг ЛГБТ-сообщества.
Ранее митинг в поддержку Telegram состоялся в Москве. В мероприятии приняли участие около семи с половиной тысяч человек. Среди выступавших оказался блогер Алексей Навальный. Его появление на акции было оценено политологами как провал и лишние доказательство бессмысленноcти собственной акции блогера, намеченной на 5 мая.
Напомним, что 13 апреля Таганским городским судом Москвы было принято решение об ограничении работы Telegram на территории России. С таким требованием в суд ранее обратился Роскомнадзор, так как владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей.