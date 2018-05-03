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03 мая 2018
20:14  03 мая 2018 0

В Свердловской области — новый начальник ГУФСИН. Прогноз «URA.RU» полностью подтвердился!

Им стал главный тюремщик ТамбовщиныФото: с сайта ГУФСИН по Тамбовской области

Полковник внутренней службы Александр Федоров, возглавлявший до последнего времени пенитенциарную систему Тамбовской области, назначен начальником ГУФСИН по Свердловской области. Информация о его назначении содержится в Указе президента России Владимира Путина, подписанном сегодня — соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Таким образом, прогноз, сделанный информагентством «URA.RU», оправдался.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Главного управления ФСИН России по Свердловской области, в Екатеринбург Александр Федоров пока еще не прибыл. «Скорее всего коллективу главка его представит кто-то из представителей ФСИН России», — пояснил агентству руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко. Это представление, возможно, состоится уже после майских праздников.

О том, что ГУФСИН по Свердловской области вероятнее всего возглавит Федоров, «URA.RU» сообщало еще в начале 2018-го со ссылкой на собственные источники во ФСИН. Прибытия нового начальника в Екатеринбурге ожидали еще в январе, предполагалось, что коллективу свердловского главка его представит замдиректора ФСИН России Рустам Степаненко, инспектировавший исправительные учреждения Свердловской области. Однако Указ президента о назначении Федорова появился лишь сейчас.

Андрей Гусельников
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