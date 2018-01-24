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24 января 2018
23 января 2018
Главные новости Свердловской области
13:32  24 января 2018 0

Назначение начальника свердловского ГУФСИН задерживается

Клипарт, колючая проволока, зона, колония, тюрьма
Задержка объясняется причинами «технического характера»Фото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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Один из руководителей Федеральной системы исполнения наказаний — замдиректора ФСИН России Рустам Степаненко, инспектировавший исправительные учреждения Свердловской области и работу областного главка, завершил проверку. Об этом «URA.RU» сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

При этом, вопреки ожиданиям, Степаненко так и не представил коллективу главка нового начальника, которым по прогнозам должен стать начальник тамбовского ГУФСИН Александр Федоров. Тот даже не присутствовал на заседании коллегии, которое состоялось накануне в свердловском «управлении тюрем». «Никакой информации о назначении начальника у нас пока нет», — заявили «URA.RU» в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

Между тем, по данным агентства, вопрос о назначении Федорова уже решен, но он не смог приехать в Екатеринбург и быть представленным в новом качестве из-за «административных проволочек». «Назначение руководителя такого ранга производится указом президента России, но такого указа пока нет. Ждем подписания», — пояснил «URA.RU» источник в силовом ведомстве. Задержка объясняется причинами технического характера: такой указ подписывается обычно на назначение сразу нескольких руководителей, пул которых сейчас и формируется.

Замдиректора ФСИН Рустам Степаненко выступает на коллегии свердловского ГУФСИН
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Замдиректора ФСИН России Рустам Степаненко находился на Урале с 21 по 23 января. В воскресенье и понедельник он объезжал СИЗО и колонии, входящие в систему свердловского ГУФСИН, посетив СИЗО-1, ИК-2, ИК-10 в Екатеринбурге и ИК-6, ИК-12 и ИК-13 в Нижнем Тагиле, а также ИК-46 (г. Невьянск) и базу ФГУП «Архангельское» ФСИН России.

«Особое внимание заместитель директора ФСИН России при обходе учреждений уделил производственному сектору и тыловому обеспечению, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе исправительного главка. — Рустам Степаненко посетил центры трудовой адаптации осужденных, столовые, склады, хлебопекарни, профучилища, отряды, где содержатся осужденные, профилактории для трудоустроенных осужденных, штрафные изоляторы, магазины, банно-прачечные комбинаты, медико-санитарные части МСЧ-66 ФСИН России и другие помещения».

Во вторник замдиректора ФСИН вторник руководил работой коллегии исправительного главка, где по итогам 2017 года отчитывались заместители начальника управления, в том числе ВРИП (временно исполняющий полномочия) начальника полковник внутренней службы Александр Шек (который ранее рассматривался в качестве кандидата на должность).

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Шек представил основные результаты за прошедший год, согласно которым сотрудники ГУФСИН раскрыли 1322 преступления, участвовали в 34 совместных с другими силовыми ведомствами разработках. В учреждениях ГУФСИН установлены 4753 видеокамеры, осужденные колоний выпустили продукции на сумму 1 миллиард 734,6 миллиона рублей (превысив план на 30%), общая прибыль ГУФСИН составила 189,6 миллиона рублей.

В днях открытых дверей в свердловских колониях приняли участие 2127 граждан, за 2017 год возбуждено 66 уголовных дел, из них 52 — в отношении сотрудников и работников учреждений ГУФСИН (в основном коррупционной направленности), 9 — против осужденных. Их численность за год снизилась на 4,1%, составив 27578 человек.

По мнению работников ведомства, инспектор остался доволен состоянием дел в пенитенциарной системе Среднего Урала. «В целом деятельность учреждений ГУФСИН Рустам Алиевич оценил положительно, отметил, что при этом есть ряд недостатков, которые в ближайшее время необходимо устранить», — сообщили в пресс-службе свердловского исправительного главка.

Андрей Гусельников
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