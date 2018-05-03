Комарова просит у Якушева помощи в поимке беглого бизнесмена, которого преследуют в Югре

20:32 03 мая 2018 0

Перед регионами «матрешки» — дипломатический вызов. Как отреагирует Якушев на тонкий ход Комаровой? Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова просит главу Тюменской области Владимира Якушева посодействовать в поисках строителя из Нефтеюганска Руслана Юсупова. Руководитель ООО «Артель», против которого возбуждено уголовное дело, не передал дольщикам обещанный дом и сейчас скрывается на территории Тюмени. Об этом Комарова пишет в соответствующем письме на имя Якушева.

Как сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры, решение направить губернатору области обращение было принято в ходе встречи с обманутыми дольщиками в Нефтеюганске. Люди не могут дождаться окончания строительства 15-этажного жилого дома в 16-м микрорайоне. Возбуждено уголовное дело. Производится исследование движения денежных средств, включая финансы, вложенные дольщиками, количество которых превышает 160 человек.

«По информации администрации Нефтеюганска и прокуратуры ХМАО-Югры, Юсупов зарегистрирован и находится в Тюмени. Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, оказать содействие администрации Нефтеюганска в привлечении его к вступлению в переговоры о добровольной передаче проблемного объекта незавершенного строительства иному застройщику для ввода его в эксплуатацию, при необходимости с возможностью организации переговоров посредством видеоконференцсвязи», — пишет Наталья Комарова в адрес Владимира Якушева.

В пресс-службе губернатора Тюменской области пока воздерживаются от комментариев по ситуации.

ООО «Артель» — это небольшая строительная компания, относительно недавно появившаяся в Нефтеюганске. По некоторым данным, руководство предприятия приехало в Югру из Омска. По подсчетам клиентов, они отдали строителям более 200 млн рублей, однако не получили обещанные квартиры в указанные сроки. Обманутые дольщики планировали собраться на акцию протеста, когда им позвонила Наталья Комарова и предложила обсудить ситуацию за столом переговоров.