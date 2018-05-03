МОК хочет навсегда дисквалифицировать российских олимпийцев

23:28 03 мая 2018 0

МОК намерен оспорить решение об оправдании российских атлетов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Международный олимпийский комитет (МОК) оспорит решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал российских спортсменов и восстановил их право на участие в Олимпиадах. Об этом журналистам рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Мы будем подавать апелляции на два решения CAS в Федеральный суд Швейцарии. У нас 30 дней на подачу апелляций. Мы пока не получили мотивировочную часть, поэтому говорить о каких-либо деталях мы пока не можем. Могу сказать, что мы недовольны этими решениями», — приводит RT слова Адамса.

Позже информацию о намерении МОК подать апелляцию подтвердил президент организации Томас Бах.

В конце 2017 года комиссия МОК решила аннулировать результаты 43 российских спортсменов с Олимпиады 2014 года по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Через несколько месяцев CAS удовлетворил апелляции 28 из них, восстановил их результаты и отменил пожизненное отстранение от игр. Еще 11 апелляций были удовлетворены частично.