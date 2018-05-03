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03 мая 2018
23:28  03 мая 2018 0

МОК хочет навсегда дисквалифицировать российских олимпийцев

Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, олимпийские медали, бронза, серебро, медали олимпиады
МОК намерен оспорить решение об оправдании российских атлетовФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Международный олимпийский комитет (МОК) оспорит решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал российских спортсменов и восстановил их право на участие в Олимпиадах. Об этом журналистам рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Мы будем подавать апелляции на два решения CAS в Федеральный суд Швейцарии. У нас 30 дней на подачу апелляций. Мы пока не получили мотивировочную часть, поэтому говорить о каких-либо деталях мы пока не можем. Могу сказать, что мы недовольны этими решениями», — приводит RT слова Адамса.

Статья по теме
Атака на российских спортсменов продолжается: снова удар по биатлону

Позже информацию о намерении МОК подать апелляцию подтвердил президент организации Томас Бах.

В конце 2017 года комиссия МОК решила аннулировать результаты 43 российских спортсменов с Олимпиады 2014 года по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Через несколько месяцев CAS удовлетворил апелляции 28 из них, восстановил их результаты и отменил пожизненное отстранение от игр. Еще 11 апелляций были удовлетворены частично.

Сергей Демин
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