Расследование причин смерти несовершеннолетнего подростка осенью прошлого года в Каменске-Уральском вышло в федеральном телеэфире. На телеканале «ТВ-3» вышел очередной выпуск программы «Дневник экстрасенса» с Дарией Воскобоевой, в котором экстрасенс рассказала о причинах и виновниках смерти парня.
В выпуске серии с расследованием причин смерти несовершеннолетнего парня, экстрасенс встретилась с родственниками погибшего. С помощью своих сверхъестественных сил Воскобоева «настроила контакт» с подростком. Он через медиума пообщался с родной матерью, бабушкой, сестрой и отцом. После этого экстрасенс отправилась в местное кафе, где погибший отдыхал незадолго до того, как его потеряли близкие.
Именно там Воскобоева установила, что парень столкнулся с двумя взрослыми женщинами. «Прям разборки какие-то с женщинами. Орут, какие-то крики», — пересказала события экстрасенс. Уже после съемочная группа двинулась к реке, где и был обнаружен труп. «Его убили. Скинули в воду. Еще живого», — рассказала медиум. Она добавила: «Женщины натравили мужиков. Я бы посмотрела в глаза этим женщинам, которые в матери годятся ему». Воскобоева добавила, что виновников смерти подростка из Каменск-Уральского никто не ищет, «но за [убийство] таких невинных душ настигнет возмездие».
Напомним, что съемки программы проходили в середине февраля в Каменск-Уральском. О пропаже юноши стало известно еще 3 сентября. Тело подростка нашли через неделю на плотине в старом Каменске.