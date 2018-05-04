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04 мая 2018
09:56  04 мая 2018 0

Звезда «Битвы экстрасенсов» нашла виновников странной смерти уральского подростка. ВИДЕО

Экстрасенс считает, что парня убили из-за конфликта в местном кафеФОТО: страница Дарии Воскобоевой в Instagram

Расследование причин смерти несовершеннолетнего подростка осенью прошлого года в Каменске-Уральском вышло в федеральном телеэфире. На телеканале «ТВ-3» вышел очередной выпуск программы «Дневник экстрасенса» с Дарией Воскобоевой, в котором экстрасенс рассказала о причинах и виновниках смерти парня.

В выпуске серии с расследованием причин смерти несовершеннолетнего парня, экстрасенс встретилась с родственниками погибшего. С помощью своих сверхъестественных сил Воскобоева «настроила контакт» с подростком. Он через медиума пообщался с родной матерью, бабушкой, сестрой и отцом. После этого экстрасенс отправилась в местное кафе, где погибший отдыхал незадолго до того, как его потеряли близкие.

Именно там Воскобоева установила, что парень столкнулся с двумя взрослыми женщинами. «Прям разборки какие-то с женщинами. Орут, какие-то крики», — пересказала события экстрасенс. Уже после съемочная группа двинулась к реке, где и был обнаружен труп. «Его убили. Скинули в воду. Еще живого», — рассказала медиум. Она добавила: «Женщины натравили мужиков. Я бы посмотрела в глаза этим женщинам, которые в матери годятся ему». Воскобоева добавила, что виновников смерти подростка из Каменск-Уральского никто не ищет, «но за [убийство] таких невинных душ настигнет возмездие».

Напомним, что съемки программы проходили в середине февраля в Каменск-Уральском. О пропаже юноши стало известно еще 3 сентября. Тело подростка нашли через неделю на плотине в старом Каменске.

Павел Маркуш
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