Поклонники обвинили фигуристку Медведеву в предательстве России

20:58 06 мая 2018 0

Публикации спортсменки в соцсетях дополнительно «заводят» патриотов Фото: Евгения Медведева, Instagram

Болельщики фигуристки Евгении Медведевой эмоционально отреагировали на сообщение, что та намерена прервать сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Масла в огонь подлила информация о том, что чемпионка намерена отказаться от российского гражданства и уехать из страны.

«Слабачка! Изменщица! Вали из России. И возьми свою маразматичку Тарасову», — написал один в Instagram-аккауте спортсменки. Впрочем, как уже сообщало «URA.RU», другие фанаты выразили ей полную поддержку. «Женя, знайте, что несмотря на то, какое решение Вы примете, мы всегда его поддержим!» — написал один из комментаторов.

Решение Медведевой разорвать отношения с наставницей и последствия ее дальнейших возможных шагов прокомментировали агентству комментатор Дмитрий Губерниев, знаменитая фигуристка Наталья Бестемьянова и спортивный агент Андрей Митьков.