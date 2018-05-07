Бывших сотрудников «ВИМ-Авиа» обеспокоило исчезновение нового руководства компании

01:09 07 мая 2018 0

Исчезновение Андрея Лайко и Дмитрия Богачова грозит невыплатой долгов по зарплате работникам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшие сотрудники авиакомпании «ВИМ-Авиа» сообщили, что новое руководство в лице гендиректора Андрея Лайко и его заместителя Дмитрия Богачова уже в течение нескольких дней не выходит на связь. Коллектив обеспокоен, что их исчезновение грозит невыплатой долгов по зарплате сотрудникам.

Как рассказали экс-работники авиакомпании, Богачов заверил коллектив, что будут предприняты все возможные меры по изысканию денежных средств, чтобы погасить образовавшуюся задолженность по зарплате в приоритетном порядке. В документе подчеркивается, что в понедельник, 7 мая запланировано проведение крайне важного для 1,3 тысяч уволенных сотрудников заседание суда, пишет «Коммерсант». Однако, по их словам, ни Лайко, ни Богачов не собираются присутствовать на нем, объясняя это «отсутствием средств на командировку».

Напомним, осенью прошлого года компания «ВИМ-Авиа» объявила о банкротстве. После внезапного прекращения чартерных рейсов авиаперевозчика, более 13 тысяч российских туристов оказались за границей с недействительными билетами на руках. Позже стало известно, что задолженность авиакомпании составляет порядка 10 миллиардов рублей. В апреле текущего года сотрудники «ВИМ-Авиа» обратились с просьбой к ФНС, Минтруду, Минфину и Минтрансу простить их корпорации неуплаченные налоги. В воскресенье, 6 мая президент РФ Владимир Путин распорядился снять с министра транспорта Максима Соколова дисциплинарное взыскание из-за ситуации с «ВИМ-Авиа».