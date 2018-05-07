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Главные новости Курганской области
14:21  07 мая 2018 0

Курганские остановки назвали ужасными. «Невозможно сидеть, грязь, торчат гвозди»

Некоторые остановки можно найти только по соответствующей табличкеФото: региональное отделение ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта оценили состояние остановок общественного транспорта в трех самых крупных зауральских городах — Кургане, Шадринске и Шумихе. Ко многим из проверенных объектов у народных экспертов возникли серьезные претензии.

На остановочных комплексах проверялись тип дорожного покрытия, наличие площадки для посадки и высадки пассажиров, тактильной плитки, заездного кармана для транспорта, автопавильона для пассажиров, освещения. Как оказалось, состояние остановок напрямую зависит от их удаленности от центральных частей городов.

«На окраинах населенных пунктов нередко о месте автобусной остановки говорит только столбик с табличкой или специальным дорожным знаком», — сообщает пресс-служба ОНФ. Тактильной плитки контролеры не обнаружили ни на одном из проверяемых объектов, на некоторых из них отсутствовало даже асфальтовое покрытие. «При наличии скамеек на них невозможно сидеть, грязь, торчат гвозди, урны нередко переполнены», — перечисляют активисты. По их словам, многие старые остановочные павильоны необходимо ремонтировать и красить.

«Результаты проведенного мониторинга направлены в центральный исполком движения для проработки рекомендаций и принятия соответствующих решений», — заявили в ОНФ.

Станислав Достовалов
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