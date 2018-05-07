СМИ: отставка стала «полнейшей неожиданностью» для Дворковича

22:16 07 мая 2018 0

Он узнал обо всем только сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для первого зампреда правительства Аркадия Дворковича отставка стала «полнейшей неожиданностью». После того, как премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил свой список кандидатур, стало понятно, что для Дворковича не осталось места.

«Он все узнал только сегодня. Поскольку его полномочия уже распределены между другими людьми, шансов на то, что он в том или ином виде останется в правительстве, немного», — пишет The Bell со ссылкой на источник в правительстве.

Осенью 2017 года Аркадий Дворкович подвергся жесткой критике после краха компании «ВИМ-Авиа». Выговор сделал лично президент Владимир Путин.

Ранее «URA.RU» писало, что, помимо Дворковича, в список Медведева не попали первый вице-премьер Игорь Шувалов и курирующий вопросы обороны Дмитрий Рогозин. Кандидатура самого Медведева на должность премьера также еще нуждается в одобрении Госдумы. Против него уже высказались КПРФ и «Справедливая Россия», однако за — президент Владимир Путин и «Единая Россия».