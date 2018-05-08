Стали известны имена погибшего экипажа ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Их сообщил пользователь форума летчиков.
Пользователь под ником skil написал: «КЭ [командир экипажа] — Гущин Артем, 2000 год выпуска, ЛШ [летчик — штурман] — Мирошниченко Роман, 2017 год выпуска. Земля пухом ребятам! Родным и близким соболезнования и выдержки». Исходя из того, что единственный вуз в стране, готовящий штурманов авиации находится в Челябинске — авиационное училище штурманов, Мирошниченко учился на Урале. По данным автора поста, разбившийся вертолет до Сирии базировался на Дальнем Востоке.
Ранее «URA.RU» сообщило о том, что в Сирии разбился российский вертолет Ка-52, оба летчика погибли. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Воздушное судно, как пояснили в ведомстве, выполняло полет над восточными районами страны. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.
В последнее время в мире участились случаи катастроф военной авиации из-за технических проблем. Часто при этом гибнут летчики. Так, 15 марта 2018 года во Флориде США разбился истребитель F/A-18 — погибли два летчика. 20 марта в Уэльсе в Великобритании разбился самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows — погиб летчик. 3 апреля 2018 года стал черным днем для военной авиации США. Сначала в Африке в Джибути разбился штурмовик AV-8B ВВС США Harrier II. Летчик сумел катапультироваться, но серьезно пострадал и госпитализирован. Затем разбился вертолет морской пехоты США CH-53E Super Stallion — погибли четыре члена экипажа. В тот же день в США в районе авиабазы Неллис недалеко от Лас-Вегаса в штате Невада разбился F-16 USAF, летчик погиб. 5 апреля в Южной Корее разбился истребитель F-15K «Slam Eagle», оба летчика погибли. 4 мая в Сирии после взлета с базы Хмеймим из-за отказа двигателя вскоре после взлета рухнул в море истребитель Су-30М, погибли два летчика.